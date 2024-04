Debemos hacer reflexiones: ministro del Interior luego de masiva marcha contra el Gobierno

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las multitudinarias marchas del domingo 21 de abril en contra del Gobierno de Gustavo Petro y sus reformas.

El ministro de la política destacó el mensaje que dio Laura Sarabia a través de sus redes sociales al decir que estas movilizaciones llevan al gobierno a tener una semana de “reflexión y autocrítica”.

“Es un buen llamado que hace la jefe de Gabinete, pues ayer salió un número muy importante en Colombia. La noticia más interesante es abrir el diálogo de diálogo y concertación. El mensaje y la invitación de Laura Sarabia es una bueno”, dijo.

Sobre las marchas, reconoció que “hay unos colombianos que tienen opiniones respetables” que se manifestaron en el marco de paz y tranquilidad.

Aunque mencionó el mensaje que les dieron las miles de personas que marcharon este domingo, también señaló que se debe hacer lo mismo con quienes aún no han salido a la calle.

“Debemos hacer reflexiones sobre en dónde estamos acertando, con quiénes hemos hablado, con quiénes no”, expresó.

¿Cuál será la respuesta del Gobierno Petro?

Velasco no señaló exactamente cuál será el paso a seguir por parte del Gobierno, que ya llamó a movilización el 1 de mayo. Sin embargo, destacó que las reformas que presentaron han sido debidamente debatidas en el Congreso.

Ley Estatutaria logró consensos.

Reforma a la salud generó una polémica gigantesca y decidieron hundirla.

En la reforma pensional se están logrado mayorías.

¿Cuál es la posición del presidente Petro?

“He dialogado muchas veces con el señor presidente. Nos ha faltado mayor fortaleza para lograr un acuerdo nacional. Me quedo con la parte del trino (de Gustavo Petro) del llamado a hacer acuerdos”, afirmó.

Es precisamente el mensaje en X del presidente Petro el que ha generado controversia en las redes sociales, pues asegura que el principal objetivo de las movilizaciones de 21 de abril era “derrocar al Gobierno”.

Ante esto, el ministro del Interior no se mostró de acuerdo con las declaraciones del mandatario, asegurando que no cree que la mayor parte de la gente que salió a la calle lo hiciera por esa razón.

“Uno tiene que escuchar esas observaciones. Sí, hay alguna gente que en democracia se sale de los límites y hay que prender alarmas. No me gustó el gesto en donde unos tipos, cargando un ataúd, hicieron alegorías de que el presidente se murió, eso no está bien”, sostuvo.

Por esta razón, hizo nuevamente un llamado a que sea este el momento en la historia de Colombia en que los colombianos se escuchen mutuamente: “no solo quienes marchamos, hay otra Colombia que ayer no marchó”.

¿Hay división al interior del Gobierno?

“En todo grupo humano hay diferencias. Es probable que se abra un debate interesante, pero lo que siempre le he escuchado al presidente es la necesidad de hacer esfuerzos máximos por la construcción de consensos”, aseveró.