“El principal objetivo de las marchas es derrocar el Gobierno”: presidente Petro

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las manifestaciones en contra de su Gobierno donde si bien, reconoció las marchas, después aseguró que todo esto es para derrocarlo.

“Las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo, como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi Gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar “Fuera Petro” y derrocar el Gobierno del cambio. Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anula la decisión popular por el cambio en el año 2022″, aseguró el mandatario.

En ese mismo sentido, y contrario a lo que expresó la directora del DAPRE, Laura Sarabia, el presidente aseguró que este tipo de expresiones son para que se deshagan las reformas que propone su Gobierno.

“Algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo, para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares. Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público, este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira”, agregó.

Además, Petro insistió en que el odio estuvo presente en estas marchas de domingo 21 de abril en el país.

“-El presidente es guerrillero-, dicen, o -por su procedencia popular, no nos representa-, o -porque es de izquierda no debe gobernar-; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Ese pasado de mafiosos en el poder no debe volver”, dijo.

“Las fuerzas populares deben responder”

Asimismo, el mandatario insistió en su invitación para que la gente salga a movilizarse el próximo miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo.

“Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el Gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado”, puntualizó.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró que estará abierto al diálogo.

“La suerte del Gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente”, finalizó.