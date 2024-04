Respetamos la oposición, esto es una campaña de responsabilidad con la naturaleza: MinInterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió a los señalamientos de la oposición que cuestionan la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar día cívico este 19 de abril.

“Esta es una decisión, que como todas las decisiones del señor presidente y del Gobierno generan una reacción política, somos respetuosos de la evaluación que la oposición quiera hacer de estas decisiones, pero lo que es completamente claro es que está en el marco de una campaña de responsabilidad con la naturaleza, un día cívico de la paz con la naturaleza para que hagamos la reflexión”, dijo Velasco.

El alto funcionario insistió que es un día para reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro país como consecuencia del cambio climático.

“Para que entendamos lo que está pasando, para que entendamos qué está ocurriendo, no solo en Colombia, en el mundo, muchos de los que me podrán ver o escuchar han podido ver en el día de hoy unos videos que llegan por Instagram y por otras redes sobre los aguaceros en Omán y en Dubai. En Dubai en un solo día cayó lo que cae en lluvias en todo un año y en Omán se habla de más de 20 muertos por la lluvia sobre el desierto, el clima y este cambio climático no es una cosa menor, está pasando, ocurre y tenemos que entender esta conciencia”, puntualizó.