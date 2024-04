“Día cívico es improvisado, sin sustento y coincide con el M-19″: Fenalco

El gremio de los comerciantes (Fenalco) calificó como improvisada y sin sustento la medida del presidente Gustavo Petro de declarar ‘Día cívico’ el 19 de abril.

Aseguró que esas decisiones requieren cálculos técnicos que avalen su utilidad y necesidad, pues de lo contrario genera suspicacia al ser también una fecha emblemática del M-19, donde participó activamente el mandatario años atrás.

“La declaratoria de un día cívico no puede implicar que en el futuro se convierta en festivo, puesto que el presidente de la República no tiene facultades para establecerlos. Los festivos están previstos en la ley 51 de 1983 y esta no ha sido modificada para que el día 19 de abril de 2024 se convierta en festivo”, señaló el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, al conocer el anuncio, que aún no se ha materializado en un decreto.

El gremio también aseguró que justamente para evitar este tipo de decisiones “unilaterales e intempestivas”, la ley exige que los proyectos de regulación a cargo de la Presidencia de la República sean publicados, al menos, durante 15 días, para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa. “A pesar de esto, hasta la fecha no se conoce la publicación de un proyecto tendiente a decretar un día cívico”, advierte el gremio.

Entre tanto, este viernes 19 de abril el comercio funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día.