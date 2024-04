Gobierno decreta día cívico en el país para ahorrar agua y energía

El presidente Gustavo Petro anunció que, ante la difícil situación que atraviesa el país y zonas como Bogotá, por el bajo nivel de los embalses en el país, el Gobierno decretará este 19 de abril como día cívico en pro del cuidado de recursos como el agua y la luz.

“Queremos decretar un día cívico en Colombia, un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible. Podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Es decir, no para que no se tome agua porque moriríamos, si no para que la tomemos en un lugar diferente en donde no hay estrés hídrico y podamos lograr que sustancialmente, más bien marginalmente para ser exactos, puedan subir los embalses del agua potable en la Sabana de Bogotá.

Aunque la propuesta del Gobierno no es de obligatorio cumplimiento, el mandatario solicitó a quienes viven en Bogotá acatar la medida.

“Le solicito a la población bogotana voluntariamente, y en la medida de sus capacidades, salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país”, agregó.

Entre tanto, según el Gobierno, “las entidades públicas de orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos, funcionarios y contratistas, suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el 19 de abril de 2024 sea considerado como un día no hábil, laboralmente”.

Así las cosas, se busca generar un espacio de reflexión a nivel nacional, sobre el adecuado uso y cuidado de los recursos naturales como esenciales para la preservación de la vida.