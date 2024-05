Ejército responde a polémica por cifras de robo de municiones que dio el presidente Petro

Luego de las cifras que entregó el presidente Gustavo Petro en medio de una rueda de prensa, en donde se denunció la pérdida de más de un millón de municiones, las cuales no correspondían a la realidad, el Ejército a través de un comunicado respondió. Sin embargo, no dejaron en claro cuál es la cantidad real de armas, granadas y explosivos que no aparecen en Tolemaida y la Guajira.

Aunque sí hay inventario que no aparece, no es el número que entregó el presidente junto al ministro de la Defensa Iván Velásquez y el comandante de las FF.MM., el general Helder Giraldo.

Según el Ejército, la investigación inició el pasado mes de diciembre de 2023, luego de que en un peaje, ubicado en la vía que de Bogotá conduce al departamento del Meta, fueran instalados explosivos. “Se emitió instrucciones de coordinación para prevenir y detectar dichos casos, a través de revistas de inspección focalizadas y asociadas a los bienes de dotación oficial asignados a la institución”.

“De manera preliminar, en estas inspecciones focalizadas se han evidenciado inconsistencias en el cruce de los reportes entre los sistemas de información y el material físico, estableciendo así novedades de sobrantes y faltantes, los cuales se encuentran reflejados en el cuadro que circuló en redes sociales, situación que por demás dio lugar al inicio de las acciones disciplinarias y administrativas por parte de las autoridades competentes”, agregaron.

“Las actividades de verificación continuarán realizándose en las diferentes Unidades militares del Ejército, a efectos de contrarrestar hechos que empañen la labor abnegada de los soldados de Colombia y la legitimidad institucional”.

No se han perdido 1 millón de municiones como dijo el presidente, dicen fuentes militares

Según pudo confirmar W Radio, el lunes, el general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, reportó al presidente Petro, sobre unas investigaciones que venía desarrollando la institución dentro de la política de transparencia que adelanta el Gobierno, por lo que el oficial, explicó que se trataba sobre armamento, municiones y explosivos, a lo que desde el gobierno pidieron hacer una rueda de prensa al siguiente día para dar a conocer los resultados.

El general Ospina no asistió a la rueda de prensa en Casa de Nariño, el informe llegó sobre la hora y no hubo tiempo para explicarle a Petro de que cifras se hablaba y cuál era el contexto de la investigación, por lo que el presidente leyó una de las casillas del informe que no correspondía a la cifra real de pérdida de municiones.

El presidente leyó la casilla que correspondía al número total de armamento, del cual una parte del inventario no se había subido a la base de datos, hecho que generó la confusión.

Tras darse cuenta del error, desde el gobierno pidieron al general Luis Ospina aclarar los sucedido, lo que generó malestar en parte de la cúpula de altos oficiales del Ejército Nacional, ya que según una fuente consultada, “nos hizo quedar como una mafia de venta de armas, si bien hay armamento perdido, no es todo el que se dijo”.

Sin embargo, W Radio constató que sí hay pérdida de municiones en el caso de La Guajira, sumando los datos del informe que pudo conocer este medio, se da cuenta de que fueron 125,000 las municiones y no más de 1 millón como dijo el presidente, las que se perdieron en esa zona del país. En el caso de Tolemaida fueron más de 23 mil las municiones perdidas y no 817 mil como se dijo.