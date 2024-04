Presidente Petro respondió a trino de Julio Sánchez Cristo

Luego de las marchas del domingo 21 de abril, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, publicó un mensaje en sus redes sociales, a propósito del tema del día en el programa, refiriéndose a las manifestaciones.

“Las marchas de ayer no las puede negar nadie. El señor presidente tiene que escuchar a Laura Sarabia y a sus ministros, pero especialmente a la calle. Él mismo decía hace pocos días que el verdadero poder constituyente era la gente. Escúchelos y hable con ellos”, dijo en su mensaje.

Las marchas de ayer no las puede negar nadie.



El señor presidente tiene que escuchar a Laura Sarabia y a sus ministros, pero especialmente a la calle. Él mismo decia hace pocos dias que el verdadero poder constituyente era la gente. Escúchelos y hable con ellos. — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) April 22, 2024

Horas después, el presidente Gustavo Petro le respondió con un mensaje en su cuenta de X en el que insiste en que hay un sector “que no quiere diálogo, sino frenar las reformas ‘per se’” y sacarlo de su mandato. Además, se refirió a otros temas como la reforma pensional y el sistema de salud.

Este es el mensaje del presidente Petro:

“Julio, sé que hay un sector de la gente que me quiere muerto y que es la misma que aplaudió que mataran 6402 jóvenes y se creyó el cuento que eran guerrilleros, claro que la escucho y me asusta que lleguen al poder de nuevo. Ellos no quieren diálogo, solo frenar las reformas “per se” y sacar el presidente.

Esa parte de la sociedad está muy influenciada por un sistema de “fake news” que incluye a los medios tradicionales que han tomado partido político abandonando el periodismo

Que son parte del poder constituyente, pues si lo son, cuando son fuertes destruyen las reformas como hicieron con la revolución en marcha de López Pumarejo y la hundieron en sangre, yo escucho esas voces y dejo que se expresen; lo que sí es que no son las únicas voces, hay una más potente que se expresó en 2022 y debe seguir expresándose.

Escuchemos ambas voces, y otras. Si proponemos organizar el sistema pensional para que tres millones de viejos de hoy reciban un bono pensional digno, no le estamos quitando ni la pensión a las personas que la tienen, ni como escuché a muchas personas engañadas decir, que le estamos quitando su ahorro pensional.

Sacan a marchas a viejos con pensión para gritar que les vamos a robar su pensión actual, cuando buscamos que, como él, otro sin pensión tenga un bono.

O en el caso de la salud, estamos en el puesto 81 de sistemas de salud en el mundo. La mitad de Colombia no tiene acceso a puestos de salud y hospitales dignos.

Nuestra propuesta busca que el sistema preventivo lleve a la salud a todo el territorio. No quitamos las EPS para eso, pero cambiamos los giros del dinero público. Si no, el dinero saldrá a lugares oscuros y no llevará el servicio y el derecho a la gente.

Así que abrir, como hasta ahora hemos hecho, diálogos, es algo que seguiremos haciendo sin ser ingenuos.

Una enorme olla de corrupción no se aguanta el Gobierno y quiere romper el pacto democrático.

El Gobierno debe ejecutar más y comunicar, hablar mucho más en las regiones y dialogar con la clase media”.