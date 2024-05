“Martinelli robó, pero hizo”: exmagistrado explica popularidad de Mulino en Panamá

En diálogo con La W, el exmagistrado y expresidente del Tribunal Electoral de Panamá, Guillermo Márquez Amado, hizo un análisis sobre el proceso electoral en su país, cuyos comicios se realizarán el próximo domingo 5 de mayo.

Cabe recordar que este 3 de mayo, un fallo judicial ratificó la candidatura de José Raúl Mulino, el sustituto de última hora del inhabilitado expresidente Ricardo Martinelli y líder en los sondeos. De esta forma, se despejó la incertidumbre que pesó sobre la oferta electoral a lo largo de la campaña que finalizó la víspera.

Ante este escenario, el exmagistrado confirmó que, de ganar Molino, se acaban los problemas del expresidente Martinelli.

“Eso ha manifestado él, ha dicho muy claramente que lo va a ayudar en lo que esté a su alcance y pues era de esperarse que algo por el estilo ocurriera”, expresó Márquez.

Así, el jurista aseguró que la historia viene desde hace mucho tiempo: “Martinelli tiene todavía causas penales abiertas y ha habido una gran actividad de sus abogados en el sentido de posponer y dilatar los procesos en los que ha estado comprometido. Eso, en buena medida, ha incidido en que la postulación de él viniera a hacerse prácticamente a último momento en 2023 y que, poco después, hubiera un pronunciamiento de un tribunal encontrándolo culpable de lavado de capitales y lo condenara a una pena de 11 años”.

Posteriormente, recordó el exmagistrado, Martinelli fue asilado en la Embajada de Nicaragua.

Por otra parte, sobre cómo se explica que el delfín político de Martinelli sea el favorito a pesar de esa condena de 11 años contra el expresidente, Márquez sostuvo:

“Cuando Ricardo Martinelli ganó las elecciones en el año 2009, lo hizo con un 60% de apoyo del electorado. Ahora, su ungido, tiene una intención de voto de alrededor de 30% y 35% (…) infiero que, desde 2009, no es que ha ganado, sino que ha perdido, pero eso no quiere decir que no siga favorito su ungido”.

Además, el magistrado recordó que durante el tiempo en que Ricardo Martinelli fue presidente, Panamá atravesaba una situación económica de mucha bonanza: “Llevábamos cuatro Gobiernos que habían estado contribuyendo a mejorar la economía de la Nación y eso le permitió a él encontrar una administración pública boyante y económicamente sólida”.

Por eso, el magistrado sostuvo que esa popularidad se resume en un dicho, frecuentemente utilizado por los seguidores de Ricardo Martinelli: “robó, pero hizo”.

“Parece mentira, pero en los pueblos llega un momento en el que se sienten tan defraudados de que sus gobernantes no hagan lo que ellos esperan que, a pesar de que roben o de que incurran en delitos, están dispuestos a perdonarlos con tal de que también les vaya bien”, explicó.