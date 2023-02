“Sabemos que va a reinar la impunidad”: Hernando Escobar

El 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, del Magdalena suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.

Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor. Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos.

Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado.

Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.

Según lo manifestado por el abogado Hernando Escobar Medina, quien ha denunciado esta situación, en diálogo con la W Radio, lo sucedido en el departamento que salpica a dos ex gobernadores y al actual gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, viene siendo denunciado desde el 2015 “esto nos permitió exponer lo que estaba sucediendo en el gobierno del señor Luis Miguel Cotes y hoy la Fiscalía nos da la razón”, aseguró el abogado.

Por otro lado, se refirió a las denuncias que también enlodan al actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien en ese entonces fungía como alcalde de Santa Marta, asegurando que estas denuncias la viene haciendo desde la veeduría ciudadana y han podido conocer que eran cuando se desempeñó como primera autoridad de los samarios.

Se conoció que Luis Miguel Cotes está fuera del país mientras que Rosa Cotes adujo incapacidad médica para no comparecer ante la justicia, “el ‘Mello’ Cotes está residiendo en Madrid, se va Roma porque es una tradición no extraditar a sus connacionales y él tiene la ciudadanía italiana, sabemos que va a reinar la impunidad porque no se le va a imponer sanción que merece. Con Rosa Cotes debe estar hecha un mar de nervios, la señora no debe tener idea ni lo que firmó”, aseguró.