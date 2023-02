Después de siete años circularon carros venezolanos y colombianos en la frontera

El 19 de agosto de 2015 Venezuela decidió cerrar la frontera con Colombia, este hecho generó un gran fenómeno migratorio en los últimos años, la diáspora de venezolanos llegó a diferentes países buscando una nueva oportunidad de vida.

Las decisiones del Gobierno venezolano impidieron que los vehículos volvieran a circular libremente por los puentes internacionales, generando una crisis económica en las familias colombo-venezolanas.

Después de sietes años y tras el cambio de la política, este sábado 18 de febrero los vehículos particulares volvieron a Cúcuta, la expectativa de las reuniones, encuentros y anuncios se hizo realizad y así lo vivieron quienes residen entre los dos países.

“Hice el ingreso por el puente de Tienditas y salí por el puente Simón Bolívar, gracias a Dios muy bien, no presenté ningún inconveniente, tanto la Guardia Venezolana como la Policía Nacional se han portado muy bien”.

“Estamos felices, es una reactivación muy buena, positivo para Cúcuta y San Antonio, esperamos que esto sigue así, que continúe la prosperidad en las dos naciones”, señaló un conductor de servicio público.

La medida tomó por sorpresa a varios colombo-venezolanos

“Es una alegría inmensa, a mí me tomó por sorpresa, llegué hasta Rubio en mi motocicleta, pero como no sabíamos si el anuncio era cierto o no, llegue en transporte público, pero estamos muy emocionados, mañana volveré en mi moto hasta La Parada, vengo todos los días porque aquí compro y vendo productos para mantener mi familia”, dijo un ciudadano venezolano.

Los encuentros de las familias también se generaron en medio del plan piloto de libre tránsito.

“Venimos desde la ciudad de Bucaramanga con mi hijo, somos colombianos, pero tenemos a mi nieta en Valencia, Venezuela, ella es colombo-venezolana y hoy después de tantos meses la volveremos a ver. Estamos muy emocionados por reencontrarnos, la llevaremos con nosotros a Bucaramanga y allá vivirá con su familia, hace dos meses también logramos traer a mi otro nieto de Venezuela, buscamos darles una mejor calidad de vida y todo el amor del mundo”, señaló Luz Stella Reyes.

Las autoridades anunciaron que se mantendrá un tránsito liviano, toda vez que los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander deben ser usados para el ingreso y salida de carros particulares, servicio público y peatonal.