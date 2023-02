Miguel Ángel del Río tras amenazas: “seguiré en la audiencia contra Álvaro Uribe”

El abogado Miguel Ángel del Río dialogó con W Fin de Semana y confirmó que, a pesar de las amenazas, seguirá trabajando en su proceso de representación de víctimas y en el caso que se adelanta contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

“Estas amenazas han venido creciendo. Evidentemente han sido dirigidas a mi teléfono personal e involucran a mi esposa y mi familia”, señaló.

“Soy representante de víctimas en algunos procesos delicados. Decidí suspender provisionalmente las audiencias que tenía la semana anterior, pero seguiré desde el lunes en las audiencias de solicitud de preclusión en contra de Álvaro Uribe Vélez, eso sí, protegiendo a mi familia”, añadió.

Además, reveló que el grupo que sería responsable de las amenazas en su contra es el Clan del Golfo, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas.

Del Río también destacó que más que el temor por su integridad, el principal rechazo es en contra de que involucren a su familia.

“Me parece absolutamente rechazable que intenten meter a mi familia. Sé a lo que me enfrento y las decisiones que tomo e identificar a mis enemigos. La batalla es aquí en Colombia, no voy a renunciar a mi representación de víctimas, por el contrario, seré más incisivo y determinante en establecer las responsabilidades”, aseguró.

“No puede ser que los grandes de este país terminen ejerciendo presión sobre los representantes de víctimas”, agregó.

De esta manera, contó que desde el lunes 20 de febrero retomará sus funciones en propiedad y con normalidad.

“Mi familia no tiene ninguna responsabilidad ni la culpa de las decisiones en mi ejercicio profesional. Protegidos ellos, desde el lunes retomaré mis actividades normales. Salí de la ciudad y la situación es alarmante, pero he recibido solidaridad de la ciudadanía”, indicó.

Finalmente, catalogó como “cobardes” a quienes vincularon a su familia en las amenazas, pero también destacó el trabajo de la Unidad Nacional de Protección.

“Que digan lo que quieran, pero la familia es sagrada para cada uno, por eso mi molestia. Hay que seguir adelante. La UNP ha sido muy consecuente y me ha apoyado mucho. Tengo un esquema de protección importante. Yo no me expongo mucho, evito los lugares concurridos”, sostuvo.

“No permitiré que unos criminales me lancen al exilio porque eso es morir internamente”, concluyó.

Reviva a continuación la entrevista completa con el abogado Miguel Ángel del Río: