Cabal a Petro: “tiene que usar garrote, ELN le tomará el pelo”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal habló con La W y Julio Sánchez Cristo sobre las problemáticas que afronta el Gobierno Nacional en medio de la implementación de la Ley de Paz Total y de las negociaciones con el ELN.

A propósito, Cabal se refirió al cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional e instó al presidente de la República, Gustavo Petro, para “usar el garrote” con ese grupo armado luego de que confirmaran el secuestro del sargento del Ejército Nacional Libey Danilo Bravo en el departamento de Arauca.

“Yo me preguntaría por qué Gustavo Petro es tan complaciente y consentidor con los grupos al margen de la ley de todo tipo, no solo con las guerrillas a las que se les da un tratamiento privilegiado, no entiendo por qué”, mencionó.

“Tiene una mano extendida con los grupos ilegales como si fuera el director de una orquesta donde no le van a funcionar los músicos. Usted tiene que dar garrote. Si su política es la zanahoria, tiene que usar garrote, use la autoridad y el orden porque le van a tomar del pelo”, añadió.

Además, cuestionó el actuar del ELN y aseguró que “los comunistas son atemporales, tienen los tiempos distintos a los de los ciudadanos normales y racionales. Ellos viven toda una vida destruyendo países con un solo objetivo, la toma del poder”.

Por otro lado, aseguró que el mandatario enfrenta una “dualidad” al decir que Colombia es la capital de la vida y la reforma a la salud que presentó junto a la ministra Carolina Corcho.

“En cambio, es tan opuesto un diálogo abierto y franco con reformas que se supone que son salvar vidas. Hay una dualidad del presidente; por un lado, dice que es la potencia mundial de la vida, pero resulta que la reforma a la salud pondrá en riesgo la vida de miles de pacientes”, señaló.