Denuncian estafa de Fundación Holberton a estudiantes: esto responde la institución

Sigue La W conoció el testimonio de varios jóvenes que denuncian una presunta estafa de la Fundación Holberton en la que, además de cobrarles más de $70 millones, a muchos les tienen embargadas sus cuentas bancarias.

María Coy

Afectada por Holberton, pasó por los micrófonos de Sigue La W para dar su testimonio del mal servicio que ha recibido de la institución que, según ella, no cuenta con certificación por parte del Ministerio de Educación, no está registrado y no tiene personería jurídica.

“Para la especialización nos decían que debíamos pagar el 17% de nuestro salario y me tienen como un préstamo de consumo por $79 millones. Por no firmar un otrosí no me dejaron terminar el programa”, señaló.

¿Qué ofrece Holberton?

“Ellos enseñaban un programa de desarrollo de software y luego una especialización en varios ámbitos, la que yo quería era ‘maching learning’. No tengo ni diploma ni certificación, absolutamente nada”, dijo.

Nildiert Jimenez

“Estoy debiéndoles $75 millones, tengo un embargo preventivo en Bancolombia y mi codeudor también y le reportaron en el banco que era por $98 millones. Además, tengo un compañero que tiene una deuda por $140 millones”, contó.

“El primer mes le vendían a uno toda la experiencia de la academia de software de Silicon Valley, a pesar de que estábamos en una casa en hacinamiento.

Ricardo Castro

“Estoy pasando por una deuda de $79 millones, reportado en centrales de riesgo y con una advertencia y el miedo de que me embarguen. Actualmente, Holberton tiene a más de 147 estudiantes demandados por incumplimiento”, expresó.

“Al final me di cuenta que esto es solo una estrategia de marketing en la que solo quieren retener estudiantes y sacarles el 17% de su sueldo”, agregó.

Ricardo Hincapié

“A mí Holberton me cambió la vida, fue una máquina de construcción de sueños, de progreso y de experiencia fenomenal para poder iniciar en la industria de software”, mencionó.

¿Tiene diploma como experto en software?

“Nunca lo esperé porque las condiciones que aparecían eran claras. Somos una escuela de formación no formal y no lo esperaba, no era algo que necesite. Trabajo en una empresa líder en la industria y nunca me pidieron diploma”, reconoció.

¿Qué responde Holberton?

Liliana Arévalo, vocera de Holberton Colombia, también estuvo en Sigue La W para explicar cuál es el funcionamiento de la institución.

“De 2.000 admitidos tenemos problemas con 2000, el 10%; 800 casos de éxitos que están trabajando y aportando de forma generosa al programa y 1200 que se están preparando (…). El curso no vale $75 millones, este es un límite máximo que la persona puede pagar”, indicó.

“Si les están cobrando $75 millones es porque se están ganando $25 millones al mes, tenemos varios casos de éxito, o desaparecieron del panorama”, aseveró.

“Estas personas iniciaron un proceso contra la fundación. Se solicitó la liquidación por un término de registro que no se hizo. La fundación no es ilegal, en los documentos que se entregaron se dijo que no se estregaba diploma, que no había autorización del Ministerio de Educación porque no es un programa formal y ellos se sustrajeron a su obligación de aportar el 17%. En ese orden, se procese a recuperar el dinero”, concluyó.