Es un obstáculo a la paz: Diego Martínez por no dar trata política a ‘Iván Márquez’

En entrevista con La W, el exasesor jurídico del proceso de paz con las Farc en La Habana, Diego Martínez, criticó el concepto de la presidencia de la república a la Corte Constitucional donde reafirmó que las disidencias de las Farc de ‘Iván Márquez’ no recibirán tratamiento político.

Para Martínez, tal posición podría generar un fracaso en la desmovilización de ese grupo armado y no cerrar de fondo el ciclo de violencia.

“El gobierno tendrá que ponerse de acuerdo con cuál es la política porque uno no puede estar diciendo que habrá procesos de paz con unos sí y con otros no, eso traería un grave problema si uno mira la seguridad nacional. Negociamos con unos y con otros no ¿cuál es la consecuencia de esto? fortalecer otro grupo” manifestó.

De hecho, sentenció que el escrito de la Presidencia parece un “obstáculo” contra la paz total que está planteando el Gobierno, y señaló que desconocería que uno de los conflictos armados reconocidos por el Estado es precisamente el que involucra a la ‘Segunda Marquetalia’.

“La persona que hizo esto (el concepto) parece que no sabe nada de Derecho Internacional Humanitario” expresó Martínez.

También, trajo a colación que el Estado colombiano debe evaluar la teoría del supuesto “entrampamiento” contra el Proceso de Paz (mencionado por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz) antes de adoptar cualquier conclusión, e incluso mencionó la posibilidad de abrir mesas de conversaciones para el esclarecimiento de tales hechos.