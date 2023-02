Caso Uribe: Miguel Ángel del Río denunció nuevas amenazas en medio de audiencia

El abogado Miguel Ángel del Río denunció que recibió nuevas amenazas en medio de la audiencia de preclusión que se adelanta contra el exsenador Álvaro a Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

Ante la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el representante legal de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado en su momento como un testigo estrella, dijo que fue nuevamente amenazado.

Según dijo los mensajes los recibió en su nuevo celular al parecer provenían del celular de uno de los testigos dentro de este caso, se trata de Carlos Eduardo López alias ‘Caliche’.

“Mientras estoy en la audicencia me llega un mensaje de WhatsApp de un número 32099189** con el nombre Carlos Eduardo López, testigo sobre el que estoy dando declaraciones, me llegan seis mensajes que los borraron y quiero dejar esa constancia porque me llega al número personal que lo cambié hace una semana. Es lo más particular. Interpreto esto como una amenaza”, dijo Del Río.

Carlos López alias ‘Caliche’ es quien aparece en los chats en los que se habría acordado la retractación de Monsalve, quien ha declarado contra el exsenador y su hermano Santiago.

En medio de la diligencia el abogado Del Río señaló que una fuente le mandó el número de ‘Caliche’ y es el mismo del que le enviaron seis mensajes y los eliminaron.