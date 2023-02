No me expondré más sabiendo de intenciones de derrocar al presidente: vicepresidenta

A través de sus redes sociales, la vicepresidenta Francia Márquez habló de la difícil llegada a su cargo en el Gobierno y de las acusaciones que se le han hecho en los últimos días sobre la compra de una casa lujosa y el uso de helicópteros de la Fuerza Pública para movilizarse.

En su cuenta de Instagram, la alta funcionaria aseguró que su llegada ha causado incomodidad incluso a personas que están dentro del Gobierno. Así mismo, indicó que la situación de inseguridad ha sido muy fuerte, al punto que ha afectado a su familia.

“La llegada a la Vicepresidencia ha significado muchas situaciones a mis primas y tías que aún trabajan en casas de familia. Por haber llegado aquí no me volví millonaria, un cargo no lo hace millonario a uno. Mi vida se volvió más costosa porque tengo que generar condiciones de seguridad”, dijo Márquez.

La vicepresidenta también relató casos de inseguridad que tuvo que vivir una vez fue elegida por voto popular junto con el presidente Petro:

“(15 días después de ganar las elecciones) en el apartamento donde vivía en Bogotá rompieron la malla de la unidad y se metieron. A la siguiente semana, un carro tumbó la malla y eso no había pasado antes, yo ya llevaba tres años viviendo allí. Generó preocupación, por eso decidí buscar otro lugar. Desde agosto hasta diciembre (de 2022), estuve buscando todos los fines de semana en dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendar una casa. Cuando veían que era yo, subían el valor del alquiler”, agregó.

Márquez continuó su relato agregando: “Una persona, de ver la desesperación de no tener casa, me ofreció y dejó todo para que yo estuviera ahí (…) esto, para claridad: yo no he comprado una casa de cinco mil millones de pesos. Pueden ir a la Oficina de Instrumentos Públicos, no he comprada ninguna casa”.

En ese sentido, la vicepresidenta le respondió a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, a las críticas por la casa en la que vive en Dapa y por el uso de los helicópteros para transportarse hacia allá.

“Cabal, malintencionadamente, está furiosa. Amiga, cálmate porque ese veneno te hace daño para tu ser, el odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo. En Dapa, donde estoy viviendo, lo estoy haciendo con mi sueldo, eso no es un delito. El problema suyo es de clase: que una mujer como yo ahora esté viviendo donde vive su familia”, advirtió la vicepresidenta.

De igual forma, la alta funcionaria explicó el uso de los helicópteros para su transporte y aseguró que, si puede proteger a su familia, lo hará:

“Hace casi un mes, cuando iba para mi casa en Suárez, colocaron unos explosivos, razón por la cual el mismo presidente me dijo que usara las herramientas del Estado. Esto no es de Francia Márquez, todos han usado los aviones y los helicópteros. No pueden decir que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado, eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso mi solidaridad, pero por transportarme a mí no se murió el soldado”.

Por último, la vicepresidenta indicó que no se va a exponer más “sabiendo de las intenciones oscuras de derrocar al presidente Petro o de generar un caos” y añadió que “siento que la élite que vive en Dapa se sienta incómoda, pero yo no vivo de ustedes ni de los recursos del Estado, yo pago mi arriendo de lo que el Estado me paga”.