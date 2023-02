Exclusiva: Karol G reveló detalles inéditos de su nuevo álbum: “Abrí mi corazón”

W Radio conversó en exclusiva con la reconocida artista Karol G en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’ y la canción que estrenó con Shakira, titulada ‘TQG’.

Sobre este trabajo musical, Karol G aseguró que considera que en esta etapa de su carrera está recogiendo los frutos de lo que cosechó años atrás.

“Cada sueño que logro me abre la puerta a algo nuevo que quiero conseguir, siento que más allá de todo, es una responsabilidad el hecho que hay tantas personas que me siguen, escuchan mi música, sanan cosas, se empoderan, se entristecen por medio de mis canciones, es bonito saber que impacto de manera positiva”, dijo.

Además, puso en contraste los sentimientos que transmitió con su último álbum ‘KG0516′, donde “Bichota” se convirtió en un lema de empoderamiento para miles de mujeres.

Pese a la fuerza de su mensaje, indicó que en esta etapa de su carrera quiere mostrar su vulnerabilidad y cómo está “abriendo su corazón al mundo”.

“Mi álbum es una invitación a todo el mundo. Con ‘Bichota’ se creó un movimiento de mujeres empoderadas, libres y trabajadoras, pero era algo un poco que por dentro me estaba comiendo. En los momentos más vulnerables me estaba forzando a ser esa mujer fuerte, empoderada, en qué momento me detengo a decir que está bien sentirse mal, que la tenemos que abrazar, es una forma de retribuirle a la gente, este álbum va a sanar cosas bonitas en las personas”, expresó Karol G.