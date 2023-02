¿Qué significa ‘TQG’? Letra, video y más de la última canción de Shakira y Karol G

Una vez más Shakira sorprendió a sus fanáticos con una nueva canción que, aparentemente, también estaría dedicada a su expareja Gerard Piqué, con quien se separó tras una infidelidad.

Luego de la sesión con el argentino Bizzarrap, la cual se convirtió en un éxito a nivel mundial, Shakira decidió unirse con la también colombiana Karol G para lanzar ‘TQG’,

“La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje que no se ve, pero se siente”, dice la canción que a pocas horas de haberse lanzado ya ha causado reacciones en redes sociales.

En el video se ve a las colombianas bailar al ritmo de la canción, con una muestra de empoderamiento que cuenta una historia de un amor.

Sin embargo, parece que el nuevo tema musical también expresaría lo que Karol G vivió con su expareja el también cantante Anuel AA.

Otra de las frases de ‘TQG’ que generado elogios es “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano, al menos yo te tenía bonito”.

¿Qué significa ‘TQG’?

Estas letras realmente son las iniciales de la frase “te quedé grande”, que coincide con la sesión con Bizzarrap “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Cabe resaltar que esta nueva colaboración hará parte del álbum de Karol G que lanzará llamado ‘Mañana será bonito’.

Letra de ‘TQG’

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa’ la historia’

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragaíto’?

¿Qué haces buscándome el la’o? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al meno’ yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió (Dolió)

Pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e’ lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los show’, el parking y el pasaporte

Toy más dura dicen los reporte’

Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm, sí

Pérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragaíto’?

¿Qué haces buscándome el la’o? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse triple M

Más buena, más dura, más leve

Volver contigo never, tú eres la mala suerte

Porque ahora la’ bendicione’ me llueven

Y quiere’ volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

Pero si ella supiera que me busca’ todavía

Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragaíto’?

¿Qué haces buscándome el la’o? Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano, y al menos yo te tenía bonito