Shakira le responde a Piqué tras irse de Barcelona: “orgullosa de ser Latinoamericana”

La separación del exfutbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira sigue siendo noticia luego de varios de meses. Durante las últimas horas, Piqué habló acerca del acoso que dice haber recibido a través de las redes sociales a raíz de la ruptura con la artista colombiana.

Piqué dijo al diario Marca de España, “Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Así las cosas, Gerard Piqué expreso su disgusto frente al manejo que ha dado a la ruptura sentimental la cantante colombiana y dejó en claro que no comparte la decisión de Shakira de radicarse en Miami junto con sus dos hijos.

Shakira contestó a Piqué

Al parecer, las palabras de Piqué al referirse a ella como latinoamericana no cayeron para nada bien en la artista colombiana y esta sería el motivo por el que la cantante colombiana habría posteado en su cuenta de Twitter la contundente frase “orgullosa de ser Latinoamericana”, acompañada de un gran número de emoticones alusivos a las banderas de varios países de la región.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

La respuesta de Shakira encendió una vez más las redes y recibió el apoyo masivo de sus seguidores, quienes con diferentes frases y publicaciones mostraron su apoyo a la colombiana.