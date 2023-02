“Nos están exterminando”: excanciller de Ucrania sobre conflicto con Rusia

Borys Tarasyuk, excanciller de Ucrania. Foto: PATRICK HERTZOG/AFP via Getty Images.

Este 24 de febrero el mundo presencia el primer año de uno de los conflictos bélicos más relevantes de la era modera: la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por este motivo, diferentes expertos en el tema de primera mano han pasado por los micrófonos de La W para hablar sobre esta coyuntura mundial que ha dejado graves consecuencias como miles de fallecidos y cientos de personas sin hogar. Uno de estos personajes es Borys Tarasyuk, excanciller de Ucrania, quien expresó su perspectiva del conflicto.

“La guerra podría acabar este año, pero nadie sabe cuándo. Depende la locura de Putin y de cómo otros países puedan proveer de armas a Ucrania”, explicó el excanciller ucraniano sobre un final de la guerra.

Además, expresó que Rusia tiene el poder de terminar el conflicto y que fue este país quien inició el conflicto.

“Hay un dicho que dice que Rusia puede parar la guerra, si quieren se acabaría, pero por otro lado, (si Rusia no para la guerra) si Ucrania para de defenderse ya no habría mas Ucrania, esa es la lección. Nosotros no invadimos a Rusia, fueron ellos los que nos invadieron y nos están exterminando. Defendernos es la única opción que tenemos ”, enfatizó.

Lo anterior porque para Tarasyuk los ucranianos “tenemos el derecho de defendernos o sino desapareceremos; nosotros nos mantenemos en esta posición”.

Finalmente expresó ante la ola de ucranianos que han regresado al país a pesar de que la guerra no ha finalizado, que “los ucranianos hemos sido un país pacífico y tranquilo, es por eso que la gente ha decidió volver aun cuando la guerra sigue. Sin embargo, muchos otros no tienen la posibilidad de volver y por eso hay casos de migración y desplazamiento. (El conflicto) es un desastre humanitario y la única esperanza es que las fuerzas ucranianas sean lo suficientemente fuertes para sacar a Rusia de nuestro país”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: