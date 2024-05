Que la justicia haga su labor: Petro por escándalo en la UNGRD

El presidente Gustavo Petro se pronunció una vez más en su cuenta de X sobre los casos de corrupción que enlodan su Gobierno, especialmente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a exfuncionarios como Sandra Ortiz y Andrés Idárraga.

El mandatario una vez más pidió que la justicia actúe para que se resuelva la situación, pero también aseguró que Iván Name, presidente del Senado, quien habría recibido 3 mil millones de pesos de la exconsejera Ortiz para apoyar proyectos del Gobierno, nunca ha sido amigo de su Gobierno.

“Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del Gobierno, simplemente está mintiendo. El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla”, puntualizó.

Cabe recordar que el mandatario ha insistido en que cualquier funcionario que esté vinculado con este hecho de corrupción debe salir de su Gobierno.

“Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración”.