13 años sin acueducto en el sur de Córdoba pese a inversión de $2.000 millones

Sigue La W conoció una denuncia de los habitantes del corregimiento de Tierradentro, Montelíbano, al sur de Córdoba, quienes llevan años esperando la ejecución de una obra de acueducto que está inconclusa.

Se sabe que este proyecto está a cargo de Aguas de Córdoba y desde hace más de 10 años se han realizado giros, pero aún no se ha materializado esta obra de acueducto que buscaba beneficiar a cerca de 8.600 habitantes en esta zona.

Esta obra comenzó en 2009 y tenía un plazo de ejecución de 12 meses. Además, cuenta con una inversión de más $2.000 millones.

Ante esta situación, la comunidad ha tenido que acudir a los pozos profundos para acceder a agua potable, situación que denunció el líder comunitario William Hoyos* en Sigue La W.

“No se sabe a dónde va a parar este proyecto, durante estos 13 años se ha acudido a los pozos artesanales porque no hay otro mecanismo para obtener el agua potable”, aseguró.

También contó que las propuestas iniciales con el proyecto tenían que ver con fuentes hídricas por gravedad, pero luego se planteó la idea de pozos profundos, situación que el líder calificó como “contradictoria”.

“En su momento iniciaron esta obra tan importante y después se paralizó, hicieron una prueba de sismo resistencia y no pasó, tuvieron que demoler el acueducto. En la zona están haciendo otras construcciones, en las veredas hicieron unidades sanitarias, hay garantías porque cuando llegan para mejorar la calidad de vida de una comunidad, pienso que no se van a oponer, no se por qué los contratistas no avanzan”, expresó.

Sigue La W conoció que la administración municipal no tendría vinculación en este proyecto de acueducto, pues el responsable es Aguas de Córdoba.

A continuación, todos los detalles de esta historia.