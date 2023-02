Video: cura comparó a paisas con serpientes; Basílica de Chiquinquirá se pronuncia

Frente a lo dicho el fin de semana en esta eucaristía en la basílica de Chiquinquirá, buscamos al fray Fernando Piña, pero no nos contestó, entonces le marcamos al rector de la basílica Fray Carlos Mario Álzate, quien manifestó que el sacerdote está “abrumado, sorprendido, en oración y por ahora no dará entrevistas”.

El fray Fernando Piña en su sermón de las 6:30 de la mañana estaba hablando del mal y del bien, del pecado original en el pasaje de la biblia en donde Eva se deja convencer por una serpiente de comer del fruto prohibido. Para la comparación de ese pasaje de la biblia el padre Piña comparó a los paisas con la serpiente.

“Hoy atendemos una peregrinación paisa, no quiero que me tomen a mal este comentario, lo hago jocosamente; perdón porque amo y valoro a los paisas, pero la serpiente astuta parecía paisa, lo digo con respeto porque vendió el cuento bien vendido y la ingenua se comió el cuento, y ¿Qué hizo? cogió el fruto y lo probó”, dijo el padre Piña en la primera parte del sermón.

Y prosiguió: “la cultura paisa, ya que están aquí, tiene lo más bueno en este mundo, me le quito el sombrero a la cultura paisa, pero tiene lo más malo en este mundo porque son líderes para el bien o son líderes para el mal, ellos lo saben no me estoy equivocando en lo que estoy diciendo”.

La metáfora prosiguió con calificativos más fuertes: “¿Donde hay universidad para prostituirse? en Medellín, más de 1.000 estudiantes para disputarse web cam, lo montó un paisa. Porque el paisa puede vender el pecado como bueno”.

En medio del discurso, que ya se tornaba ofensivo, para los más de 70 peregrinos que habían llegado de Medellín a Chiquinquirá, el padre Piña agregó: “Los mejores líderes espirituales en Colombia también están allá (Medellín), los mejores católicos y los santos están allá. También me les quitó el sombrero a ellos. Termino el comentario”.

Al término de la misa de las 6:30 de la mañana, los feligreses paisas, manifestaron su disgusto al señalar que se iban con el corazón destrozado. “Nos vamos humillados e insultados, porque de su boca salió solo agravios a los paisas porque los hombres somos narcotraficantes para usted y las mujeres son prostitutas”, dijo uno de los feligreses.

Los reclamos seguían en aumento, mientras el padre imponía el agua bendita a otros feligreses. “Hay que respetar hermano, la verdad venimos de Medellín 70 personas para llevarnos una buena imagen, para que usted hable mal de la cultura Paisa, eso no hace parte de un sermón”.

W Radio buscó al rector de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Fray Carlos Mario Álzate, aseguró que se debe mirar el contexto del padre Fernando Piña que estaba predicando la misa de las 6:30 de la mañana el tema del bien y el mal con esa lucha permanente en el corazón de cada ser humano y dentro de los ejemplos puso a la cultura paisa que el bien conoce porque vivió en Medellín.

“Lo complejo era que había un grupo de peregrinos de Medellín que se sintieron aludidos, se molestaron muchísimo y obviamente reclamaron de forma airada al final de la misa; se formó un tumulto allí en la Basílica que se disolvió luego y generó la vitalización del hecho, que yo lamento, pero que yo creo fue un exceso de micrófono, de euforia del momento que mala intención por parte del padre Piña”, dijo.

Álzate calificó la intervención de Piña como desafortunada. “Un poco se le fueron las luces al padre Fernando, pero tampoco es para armar toda una polémica, como un choque de culturas, una estigmatización por parte del padre de la iglesia a la forma de pensar y de ser del mundo paisa”.

El fray Álzate que es rector de la basílica desde hace años es oriundo del departamento de Antioquia y reconoce que se sintió afectado. “Fue un error de él sí y lo lamentamos; la Basílica va a emitir un comunicado expresando su pesar presentando excusas a los que se sintieron mal, porque fue un momento incómodo porque el púlpito y el micrófono no son un espacio para ese tipo de afirmaciones y de comparaciones que siempre van a resultar inconvenientes”.

Sobre la situación, en este momento del fray Fernando Piña, el rector dijo que él es el primer sorprendido porque nunca se imaginó la forma en que iba a trascender el exceso verbal. “Mucha gente nos está llamando y en términos un poco bruscos sobre la conducta de él; otro reconociendo un poco la situación, algunos incluso dicen: dijo una verdad, pero tampoco no estoy de acuerdo con eso. Él se encuentra abochornado está achantado yo le pedí que se relajaron poco se estuviera en su habitación y en la tarde él hará un comunicado dando excusas a las personas que se sintieron lastimadas por él y la basílica también hará su pronunciamiento a través de un comunicado”.