Creo que se ha dicho la verdad, pero no era el contexto: padre que insultó a paisas

Recientemente se hicieron virales las declaraciones de un padre llamado Fernando Piña, quien en medio de un sermón en la Basílica de Chiquinquirá lanzó fuertes críticas a la cultura paisa, incluso comparándolos con serpientes.

“Hoy atendemos una peregrinación paisa, no quiero que me tomen a mal este comentario, lo hago jocosamente. Perdón porque amo y valoro a los paisas, pero la serpiente astuta parecía paisa, lo digo con respeto porque vendió el cuento bien vendido y la ingenua se comió el cuento, y ¿qué hizo? cogió el fruto y lo probó”, fue parte del sermón de este sacerdote.

En diálogo con La W, el padre Fernando Piña ofreció excusas y se refirió a su discurso. En la conversación aseguró que tal vez no era el contexto apropiado para ese tipo de afirmaciones.

“Quizá no debí meterme en eso, pero no ha sido el propósito. Al papa Bededicto XVI en 2006 le pasó algo parecido con la comunidad musulmana, uno a veces no está con malos propósitos. Creo que se ha dicho la verdad, pero quizá no era el contexto, no se da en los tonos adecuados, de respeto, que hay que resaltar más es lo bueno”, dijo Piña.

En la conversación también se refirió sobre lo que piensa del narcotráfico. Además, indicó que la información relacionada con prostitución y narcotráfico la había leído en otras fuentes de información.

“Quizá se dijo el termino prostitución, pero el tema es complejo de fondo, hay situaciones económicas, no se puede juzgar a las personas, quizá es una nueva forma de generar ingresos. Hoy en día el microtráfico es todo un negocio, un operativo de muchas comunidades”, expresó.

En cuanto a la cultura paisa, agregó: “de la paisa luego que sí, pero he vivido en tres oportunidades y quizá los comentarios pudieron haber marcado un poco mi apreciaciones, por eso creo que hay que pedir excusas honestas, hay una problemática compleja en el país”.

