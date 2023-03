Este miércoles se tomarán decisiones importantes sobre la unión entre Avianca – Viva

Si no hay una solución, desaparece Viva Air: MinTransporte

Colombia

En entrevista con W Radio el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que este miércoles 1 de marzo se realizará una reunión en la cual se tomarán medidas importantes frente a la situación que vive la aerolínea de bajo costo, Viva y también su posible unión con Avianca.

En dicha reunión, según el ministro, participará todo el sector transporte del Gobierno Nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro.

El ministro Reyes dijo que ayer 28 de febrero, en una reunión en la tarde que él convocó con el superintendente de Industria y Comercio, la superintendente de Transporte, el director de la Aeronáutica Civil y el director Jurídico de Presidencia, se acordó que “lo más conveniente era llevar el tema al presidente de la República”.

Además, garantizó que de allí “saldrán decisiones muy importantes para esta situación”.

Así mismo, el titular de la cartera de Transporte aseguró que hay preocupación por dos temas puntuales: los pasajeros que están varados dentro y fuera del país, y la situación que afrontan los trabajadores de la aerolínea.

Por ese motivo, agregó le pidió al presidente de Viva Air, Francisco Lalinde, que “suspendiera la cesación de esos trabajadores a la espera de la reunión del día de hoy”.

Por otro lado, Reyes aseguró que, como titular de la entrevista que ofreció a W Radio, no le parecía desacertado decir “si no eres mía, no eres de nadie”, haciendo referencia a que Avianca en el momento es la empresa aérea que tiene la mayor posibilidad de quedarse con Viva para salvarla.

Por eso, agregó que esto se debe a que aunque se han presentado otros actores interesados en comprarla o adquirirla, si bien hasta el momento no se han conocido ofertas serias. Los que lo han hecho, tampoco están favorecidos con los tiempos que requiere un proceso de tal magnitud y urgencia en la que se encuentra la low-cost.

