¿Fiscalía habría cometido errores en imputación contra el concejal Pablo Santiago?

Tunja

El juez primero penal del circuito de Duitama, Álvaro Rincón, acogió la solicitud de la defensa del concejal Pablo Santiago, de declarar nulidad en la formulación de imputación de cargos de la Fiscalía 16 seccional de Tunja en diciembre del año 2022 por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros del público a través de la sociedad Construcol SAS.

Así las cosas, será el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el que confirme o revoque la nulidad decretada en la primera instancia.

Para el abogado de las víctimas Víctor Jaimes: “las razones son bastante dudosas simplemente alegan que hubieron puntos en la investigación por parte de la Fiscalía que no cumplía con una investigación total y era una investigación parcial que no daba indicios necesarios para una captación masiva de dinero, cosa que carece de realidad, pues esta audiencia no era para cuestionarlo ni para darle nulidad, esta audiencia se debía según la norma era subsanar esas falencias que implicaba el escrito de acusación, entonces el juez toma simplemente los argumentos de la defensa y los toma para su decisión sin ni si quiera llevar un procedimiento justo y legal”.

Víctimas y representantes legales, en este momento se cuestionan el porqué de esta situación y piden que se retome el caso. “Ahorita lo que se viene es que todo el proceso arranca desde el principio y la Fiscalía debe complementar e investigar, realizar una nueva formulación de imputación con argumentos un poco más sólidos, más centrados al querer de los jueces”, dijo Jaimes.

Para el abogado, dicha decisión: “desacredita toda la investigación no solo de la Fiscalía sino de la Superintendencia de Sociedades y de la Superfinanciera e incluso del agente interventor”.