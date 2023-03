Once municipios en Boyacá están sin PAE

En diálogo en Contrarreloj de W Radio, el subdirector técnico del Plan de Alimentación Escolar (PAE), para Boyaca, Edilson Niño, confirmó que 11 municipios no cuentan con el programa después de un mes de inicio de clases.

Según Niño se espera que antes de finalizar este 1 de Marzo tres municipios logren cerrar contratación y sean solo 8 de 123 los que se mantengan sin PAE.

“Nosotros iniciamos el proyecto seis meses antes de que arrancará la vigencia 2023, radicamos en septiembre de 2022 ante la entidad correspondiente y tuvimos viabilidad técnica por parte de la Unidad de Alimentación de la Uapa y el Ministerio de Educación el 29 de noviembre, tuvimos respuesta del Ocad regional el 2 de enero”, dijo.

Insistió que se hizo un estudio de costos regional en donde se tomó en cuenta la opinión de los alcaldes para que ellos manifestaran el costo en ese momento con respecto a las materias primas.

“Se han venido realizando mesas de trabajo con los alcaldes, la Secretaría de Educación, en cabeza de la doctora Ofelia Niño Paipa, y el equipo PAE para darle una solución ante la dificultad que se presenta”, explicó.

Niño, dijo que hay preocupación por un decreto nacional que podría centralizar el proceso. “En ese sentido no se permite que un municipio sea beneficiario, es decir que no se puedan hacer convenios, y al no poder generar los convenios muy probablemente nosotros como entidad territorial certificada nos toca hacer la contratación del programa y por eso se está perdiendo un modelo que ha sido exitoso a nivel nacional”.

Niño reiteró que otro problema para el suministro del PAE es el transporte a zonas apartadas en municipios ubicados en zonas inhóspitas del departamento de Boyacá.

Escuche la entrevista completa aquí: