María Fernanda Cabal dijo que el alcalde de Manizales es un “mamerto e incompetente”

En las últimas horas, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, visitó la ciudad de Manizales e hizo fuertes críticas frente a la gestión del alcalde de la capital de Caldas, Carlos Mario Marín, debido a los problemas que se han presentado con las obras de algunos escenarios deportivos en esta región del país y que deben estar listos para la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales, a realizarse en el mes de noviembre.

“Es que cuando uno tiene un alcalde mamerto, incompetente como el de ustedes, pues en el imaginario habla mentiras y dicen locuras, además la mayoría tienen conductas como bipolares, ¿no?, parecidos al Quintero de Medellín o a la alcaldesa Claudia de Bogotá, un día llora, al otro día se ríen, pues creo que no van a poder hacer los juegos, porque en ocho meses no van a poder organizar los centros deportivos porque el tiempo no alcanza, entonces ustedes mismos se darán cuenta que eligieron mal, que en vez de creer el discurso populista tienen que creer en quien tenga la experiencia y este señor no la tiene, no los veo bien con los juegos”.

Así mismo, sobre el Aeropuerto del Café, fue enfática en decir que si no se puede hacer esta construcción, se les diga a los ciudadanos de manera transparente y que no se continúe sepultando más recursos.

“Me preocupa mucho porque es una ilusión del pueblo de ustedes, es una ilusión, pero me inquieta que los estudios de suelos terminen demostrando que no es apta la construcción, me inquieta porque entiendo que llevan $500 mil millones enterrados y si no va a ser posible la obra, es mejor ser transparentes y decirle a la gente es mejor no seguir enterrando este dinero que puede ser usado en otra cosa. Yo quisiera conocer más a fondo, que dicen ingenieros y expertos en este tipo de construcciones, en este tipo de terrenos para ver si vale la pena o no, pero no seguir enterrando dineros que en cambio podrían ser para otra cosa o un aeropuerto en otro lugar”.

La senadora Cabal también se refirió a los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro, puntualmente en el caso del ex ministro de educación Alejandro Gaviria.

“Alejandro Gaviria fue descabezado porque Petro sintió que lo desafió. La de deporte, no sé cómo fue su desempeño, ella hoy aduce que había demasiados intereses para hacer negocios”.