Alcalde de San Vicente del Caguán: desde diciembre se está alertando la situación

Continúa la grave crisis en el departamento de Caquetá por cuenta de los enfrentamientos entre la fuerza pública, con los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y campesinos de la Guardia Campesina que protestan desde hace por lo menos 40 días, contra la Emerald Energy. El hecho, dejó un policía y un campesino muerto.

En diálogo con Contrarreloj, el alcalde de San Vicente del Caguán explicó cuál es la situación. “En horas de la mañana, cerca las 5:30 de la mañana, hubo un enfrentamiento entre la Guardia Campesina contra el Esmad. Estamos en PMU analizando la situación de orden público porque es grave y tensa; hay un agente muerto y un campesino muerto. Además, de la infraestructura de la empresa petrolera china Emerald Energy el 90% fue destruida”.

El alcalde también se refirió a informaciones que circulaban sobre si estos campesinos están o no siendo presionados para realizar estas protestas. “ Acá no hablamos de la Guardia Indígena, es la Guardia Campesina que está conformada por asociaciones que están exigiendo inversión económica.

Explicando además que “a través del diálogo se puede reclamar pero no de esta manera, lo que nos han reiterado es qué hay muchos campesinos que están ahí y no quieren estar, hay muchos campesinos que dicen que desafortunadamente les tocó que salir a formar parte del paro”, contó.

Por otro lado, sobre la ayuda y el contacto que han tenido en San Vicente del Caguán con el Gobierno Nacional, lamentó que no se haya concretado. “ Desde diciembre (2022) hemos venido insistiendo que por favor nos escuchen escuchen y tal vez la situación se agudizó más porque no tuvimos eco. La reunión con la institucionalidad estaba programada para el martes anterior y no hizo presencia el Gobierno y ahí se ven reflejados los inconvenientes ”.

A su vez explicó que “el presidente habló con la Policía y los generales, y se está monitoreando para que conozca más a fondo la situación; desafortunadamente San Vicente del Caguán se escucha solo para los hechos violentos y no se muestran las cosas buenas. Hemos sido estigmatizados”.

Finalmente, fue enfático al decir que “pedimos que se respete la vida; la vida es sagrada y no estamos de acuerdo con las muertes del miembro de la fuerza pública y el campesino”, sentenció.

