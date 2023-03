Denuncian a exesposa de Nicolás Petro ante Fiscalía por injuria

Entre las últimas reacciones que generaron las recientes declaraciones de Days Vásquez, exesposa del diputado Nicolás Petro, en las que señaló a su anterior compañero sentimental de recibir favores económicos, se encuentra la de Alfonso De Cristo Hilsaca o ‘El Turco Hilsaca’.

Se conoció que Hilsaca denunció a la mujer ante Fiscalía por el delito de injuria y calumnia.

De acuerdo con el documento radicado ante el ente investigador, Hilsaca niega haber entregado dinero al hijo del presidente Gustavo Petro por conducto de terceros.

De la misma manera, aseguró que nunca financió campañas electorales de presidencia y otras aspiraciones, relacionadas con el actual mandatario de la República.

Reacción de Máximo Noriega

Por su parte, el precandidato a la Gobernación del Atlántico y dirigente del Pacto Histórico en el departamento, Máximo Noriega, quien también fue mencionado por Vásquez, se refirió a altas horas de la noche de este jueves sobre la situación a través de sus redes sociales.

Noriega aseguró que no recibió recursos económicos para la campaña presidencial ni acompañó al diputado Nicolás Petro a reuniones.

“Ni antes, ni durante, ni después de la campaña que eligió a Gustavo Petro como presidente, he recibido, gestionado o recaudado aportes, recursos económicos o contribuciones para su campaña y/o su presidencia, por lo cual nunca he recibido dineros de nadie para tal fin. Jamás me reuní o acompañé al diputado Nicolás Petro a reuniones o contactos con las personas que han sido mencionadas, ni con ninguna otra, con el objetivo de recibir dineros o prebendas de algún tipo, ni para la campaña ni para la presidencia de Gustavo Petro”, afirmó.

Asimismo, señaló que las declaraciones son un intento fallido de las mafias y clanes políticos tradicionales del Caribe que usan el dolor de una mujer como “arma”.

“Es infame e inhumano que se use el dolor y afectación emocional de la Sra. Day Vásquez, como sucia arma política por parte de quienes han ostentado el poder en el Atlántico, quienes saben que ya no tienen el apoyo de atlanticenses y barranquilleros. Por favor no la victimicen. Finalmente, invito a los clanes políticos que usan la guerra sucia e incluso el dolor de una mujer como armas, a que cesen en su decisión de atacarnos de todas las formas posibles, porque el Cambio es irreversible también en Barranquilla y el Atlántico. Intenten tener dignidad”, se lee en el mensaje del dirigente de izquierda.