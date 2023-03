La ‘odisea’ que viven los médicos de guerra contada por uno de los protagonistas

Este 04 de marzo estuvo para los micrófonos de W Fin de Semana el reconocido médico periodista de guerra Sanjay Gupta, quien habló sobre los momentos más complejos que ha tenido que vivir a lo largo de su carrera profesional como médico y reportero de guerra. Dejando entre ver lo cruda que puede ser la realidad de la guerra.

Gupta inició su intervención mencionando que es muy diferente ser médico y periodista cubriendo, por ejemplo, un desastre natural a comparación de hacerlo con un conflicto bélico.

“El reto es muy grande por el número de personas que pierden la vida y están heridos. Cubrir conflictos de guerra es muy distinto a cubrir desastres naturales. En los desastres hay urgencia de reconstruir todo de más rápido y hay unidad; las personas quieren estar juntas, pero en los conflictos hay una amenaza física de que nos pueden herir o matar”, relató.

Por la misma línea contó situaciones que ha tenido que vivir al cubrir este tipo de eventos bélicos.

“He sido reportero por medio siglo, he cubierto muchas historias y por este medio conozco gente y me vuelvo cercano porque estamos juntos en esa situación difícil, recuerdo hablar con personas heridas o que se les había muerto alguien, ellos no pensaban que cubriendo ese conflicto iban a pensar que algo de eso fuera a suceder”, enfatizó.

Además, se refirió desde el lado de los desastres naturales a la coyuntura mundial que tiene lugar en Turquía y Siria con los terremotos que han dejado miles de fallecidos.

“ Me golpea que los seres humanos tienen una memoria corta , la gente olvida rápido y por eso es importante ver y entender lo que pasa en Turquía; la gente no debe olvidar, me fijo en las cosas que pasan en todos los países”, explicó.

Así mismo, se le cuestionó si en un momento de urgencia, cuál es la profesión que prima, si doctor o reportero y mencionó que “ antes de reportero soy doctor, ser doctor es una parte principal de mi vida y en cualquier situación las personas necesitan ayuda y yo como médico tengo esas habilidades para poder hacerlo”, añadió.

Finalmente, se refirió a que este tipo de situaciones trastocan su humanidad, hasta el punto de hacerlo pensar en dejar de ejercer en ese sector.

“Para ser honesto me afecta cubrir esto, incluso al punto en que pienso en dejar de hacerlo. Por ejemplo, después de regresar de Turquía y ver todos los cuerpos es muy trágico, al igual que en una guerra ver una persona viva y en momentos, muerta. Lo que me hace seguir en esto es que estoy haciendo algo importante que puede ayudar a los demás”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: