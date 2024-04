Opinómetro: desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó al 59%

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los colombianos fueron consultados sobre diferentes temas de la coyuntura nacional como la gestión del presidente Gustavo Petro, su denuncia de golpe blando y el decreto de día cívico que será el tercer viernes de cada abril.

Los resultados del Opinómetro señalaron que el 59% de los colombianos no está de acuerdo con la forma en la que el presidente Gustavo Petro está manejando el país: 59% desaprueba y el 36% aprueba.

Ante la pregunta de si ¿cree que existe o no un intento de golpe blando contra el mandatario? El 40% dijo que sí, el 39% respondió que no y el 21% no sabe.

De la misma manera, se les consultó a los colombianos sobre el día cívico decretado por el Gobierno Nacional que será cada tercer viernes de abril: el 72% está en desacuerdo, mientras que el 19% lo ve con buenos ojos.

Por otro lado, tras las multitudinarias manifestaciones en contra de la gestión del Gobierno Petro en las diferentes ciudades del país, el 58% de los colombianos cree que desde la Casa de Nariño deberían moderar el discurso, el 29% opina que debe seguir con las reformas y el 9% no sabe.

Ficha técnica

1. Nombre del proyecto de investigación: OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección: 23 al 26 de Abril de 2024

4. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó: La W.

6. Fuente de financiación: La W Radio.

7. Universo poblacional: Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra: Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018) proyectado, nivel socioeconómico.

12. Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra: 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico: Municipios: Bogotá, D.C. (Considerada como región por su tamaño poblacional)

Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Lebrija, Soacha,

Villavicencio, Región Pacifica: Cali, Palmira, Pasto, y Popayán. (en la gráfica por regiones se detalla el tamaño de la muestra por región)

15. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50% y con nivel de confianza 95%.

18. Temas de estudio: Golpe Blando, Gastos autorizados en campaña, Regular los servicios públicos, Dia civico del M19 y nacimiento del presidente, manifestaciones de la oposición.

19. Preguntas concretas que se formularon: Ver las preguntas en los capítulos “Político y electorales”.

20. Fecha de entrega del informe: 28 de Abril de 2024