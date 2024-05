EE.UU. retira a Cuba de lista de países que no cooperan con esfuerzos antiterroristas

Este miércoles, el Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de países que no están cooperando por completo con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos porque el contexto y condiciones que fija esa certificación “cambiaron entre 2022 y 2023″.

Cabe anotar que esto no significa que Cuba no se mantiene en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Entre las justificaciones para la decisión del State Department, se señala, por ejemplo, la decisión en Colombia de suspender las órdenes de captura contra 17 cabecillas del ELN, entre otras razones.

EE.UU. y Cuba “reanudaron la cooperación policial en 2023, incluso en materia de lucha contra el terrorismo”, señalaron fuentes del Departamento de Estado.

W Radio consultó al abogado internacionalista Víctor Mosquera, quien explica que es clave entender la diferencia de las dos listas:

“Cuba estaba en esta lista porque no tenía ningún tipo de cooperación, de Policía ni de Inteligencia con los Estados Unidos. Desde 2022 a 2023 se ve un cambio en la postura y ha venido reportando y cooperando con Estados Unidos y por eso sale de la lista. No es que se catalogue que ya Cuba no está auspiciando el terrorismo, sino que al tener una cooperación, no entran en el listado de países que entregan cero información sobre el tema”, señaló Mosquera.

Hay dos clases de lista, agrega el abogado, una de cooperación contra el terrorismo, que es la que enlista el Departamento de Estado y le informa al Congreso de qué países cooperan integralmente con su sistema de Policía e Inteligencia para luchar contra el terrorismo y qué países no lo hacen, y hay otra que es la de patrocinadores, “que en principio Trump había clasificado a Cuba como patrocinadores plenos”.