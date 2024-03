Opinómetro: el 63% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los colombianos fueron consultados sobre diferentes temas de la coyuntura nacional como la gestión del presidente Gustavo Petro, el desplazamiento forzado, la suspensión de compra de armas a Israel y la compra de gas a Venezuela.

Justamente la primera pregunta del Opinómetro cuestionaba a los colombianos sobre la aprobación del presidente Gustavo Petro y su gestión en el Gobierno Nacional: el 63% desaprueba la manera como el presidente está manejando el país, y el 31% aprueba.

De la misma manera, se les consultó sobre si las Fuerzas Militares deberían defenderse ante las agresiones de la población civil o evitar un enfrentamiento.

Ante esta pregunta, el 53% votó por defenderse y ejercer su autoridad; el 31% por no defenderse y evitar un enfrentamiento mayor; el 11% no sabe y el 5% no responde.

Por otra parte, se cuestionó sobre la cifra de desplazamiento forzado en Colombia, específicamente si ¿considera que el desplazamiento forzado de población en Colombia se mantiene, ha aumentado o disminuido?

Ante esta pregunta, el 47% respondió que aumentó; el 33% considera que igual; 12% respondió que igual; el 6% no sabe y el 1% no respondió.

Entre las preguntas también se resalta el acuerdo o desacuerdo con el presidente Gustavo Petro sobre su declaración de suspensión de compra de armas a Israel por su ofensiva militar contra Palestina.

El 46% está de acuerdo, el 34% está en desacuerdo; el 14% no sabe y el 6% no responde.

Otro de los interrogantes está relacionado con la libertad condicional de Salvatore Mancuso. De acuerdo con los encuestados, el 71% está en desacuerdo, el 19% de acuerdo y el 7% no sabe.

Por último, se preguntó si está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración del presidente de Ecopetrol, que Colombia importará gas de Venezuela a partir del 2025.

En respuesta, el 60% dijo estar en desacuerdo, el 22% de acuerdo, el 15% no sabe y el 3% no responde.

Ficha técnica:

1. Nombre del proyecto de investigación OPINÓMETRO COLOMBIA.

2. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

3. Fechas de recolección: 6 al 9 de Marzo de 2024

4. Persona natural o jurídica que la realizó DATEXCO COMPANY S.A - OPINÓMETRO.

5. Persona natural o jurídica que la encomendó La W.

6. Fuente de financiación La W.

7. Universo poblacional Total de la población colombiana mayor de 18 años de edad.

8. Grupo objetivo Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio.

9. Tipo de muestra Muestreo Multietápico

10. Técnica utilizada para la selección de la muestra Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las regiones del alcance del estudio.

11. Ponderación Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane Censo 2018), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional)

12. Marco Muestral Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

13. Tamaño de la muestra 700 Encuestas telefónicas.

14. Universo Geográfico Municipios: Bogotá, D.C. (Considerada como región por su tamaño poblacional), Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montelíbano, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira Región Oriental: Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Lebrija, Soacha, Villavicencio, Región Pacifica: Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo. (en la gráfica por regiones se detalla el tamaño de la muestra por región).

15. Técnica de recolección Encuesta telefónica en hogares.

16. Personajes por quienes se indagó: Gustavo Petro, Salvatore Mancuso.

17. Margen de error y confiabilidad (Precisión) Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.

18. Temas de estudio: Población civil, desplazamiento forzado, suspension compra armas a Israel, compra de gas a Venezuela

19. Preguntas concretas que se formularon Ver las preguntas en el capítulo “General”

20. Fecha de entrega del informe: 10 de Marzo de 2024.