Sector minero-energético, ¿preocupado por importaciones de hidrocarburo o gas?

Cartagena

Hay preocupación en el sector Minero-Energético ante la conversación alrededor de que Colombia tenga que, eventualmente, entrar, hacer mayores importaciones de algunos hidrocarburos o de gases.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, indicó que la posición es que Colombia tiene que fortalecer su autonomía y seguridad, desde el punto de vista de tener los hidrocarburos con los cuales poder operar, “tenemos en nuestro subsuelo la forma de hacerlo”.

“Tenemos que garantizar para nuestro país, que nosotros podamos tener energías suficientes para seguir operando; ojalá podamos garantizar que esto se pueda hacer en términos de seguridad energética”, dijo Mac Master.

Puntualizó, “por eso nos preocupa la conversación alrededor de que Colombia tenga que, eventualmente entrar hacer mayores importaciones de algunos hidrocarburos o de gases; la posición nuestra es que Colombia tiene que fortalecer su autonomía y seguridad desde el punto de vista de tener los hidrocarburos con los cuales poder operar porque tenemos en nuestro subsuelo la forma de hacerlo”.

Desde Cartagena cuestionó que, si el sector minero-energético está siendo tan importante para la economía, tan relevante, por qué eventualmente le ponen nubarrones con un gran signo de interrogación al sector.

“No es necesario, no es necesario, porque nosotros creemos sinceramente que no es conveniente generar esa idea de que en cualquier lugar podemos generar una reserva, o en cualquier lugar se puede unilateralmente suspender la actividad minera, o en cualquier lugar se puede producir un efecto que termine no permitiendo la asignación de nuevas licencias o de renovaciones de licencia. Esa discusión es una discusión que tenemos que tomárnosla muy enserio”, expresó el presidente de la ANDI.

Añadió, “Si el gobierno nacional quiere reemplazar lo que produce el sector, por ejemplo, turismo tiene que crecer 42.5 veces; el sector agropecuario tendría que crecer 27.7 veces; la manufactura tendría que crecer 5 veces; esto para reemplazar los ingresos que recibe el gobierno nacional derivados del sector”.

“Si estamos hablando de exportaciones, turismo tendría que crecer 5.7; agropecuario tendría que crecer 5.3 y manufactura tendría que prácticamente duplicarse”, explicó Bruce Mac Master.

En el marco del congreso Colombia Genera insistió en que, genera incertidumbre toda la planificación de la transición, la velocidad en la cual se va a hacer; las finanzas y los recursos con los cuales podemos o no podemos contar en este momento; los proyectos que están retrasados; los campos que efectivamente están declinando y que tienen que ser reemplazados por campos productivos en condiciones rentables; el tema regulatorio.

“Que la regulación de estos sectores se base digamos en la construcción constitucional de la CREC, tenemos que asegurar la viabilidad de nuevos proyectos; tenemos que tener nuevos contratos y yo tengo una diferencia inmensa con la opinión del gobierno nacional, porque sí queremos asegurar ese suministro a futuro. Si queremos asegurar las finanzas públicas a futuro, la generación de ingresos, de empleos y de divisas, tenemos que ser capaces de juntar con nuevos contratos”, aseguró.

Reiteró, “hay que agilizar trámites, necesitamos apoyo desde el punto de vista de seguridad y orden público, el entorno regulatorio tiene que funcionar; tenemos que, sin duda alguna, aprovechar que hemos tenido un sector que se ha ordenado y tener mucho valor”.

Al término de su intervención indicó que quieren una dinamización del sector, con generación de confianza, estabilidad regulatoria y las señales de inversión oportunas.

El director general de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, Carlos Adrián Correa, aseguró que gas se importa desde el 2016, puntualizó que toda integración de cualquier tipo de energético será bienvenida.

“No tiene por qué sorprendernos y siempre toda integración energética, de cualquier tipo de energético, será bienvenido. Gas con Venezuela, ojalá pudiéramos tener interconexiones con Ecuador y Perú; fortalecer la conexión eléctrica con Ecuador; terminar ese gran proyecto de interconexión eléctrica con Panamá; toda la integración energética regional por supuesto debe ser siempre bienvenida y pues gas ya importamos desde hace rato”, manifestó Carlos Adrián Correa.

Concluyó que falta mucho para lograr la transición energética, “viene la consolidación del plan de gas natural, estamos terminando los comentarios para consolidar; este año tendremos plan de abastecimiento de combustibles líquidos también; tendremos ese plan energético nacional y las convocatorias y plan de expansión que se seguirán por supuesto moviendo”.