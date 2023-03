Eso no fue cerco humanitario; hubo violencia: padre de policía asesinado en Cagúan

El pasado 02 de marzo el subintendente Arley Monroy de la Policía, fue una de las dos víctimas mortales de las protestas campesinas contra una petrolera en el departamento de Caquetá.

Por la misma línea, este sábado 04 de marzo se llevaron a cabo diferentes homenajes para este servidor de la fuerza pública y por este motivo, W Fin de Semana conversó con Arquímedes Monroy, padre del subintendente Arley Monroy de la Policía, y habló sobre todo lo sucedido, que en este momento tiene a su familia, de luto.

“El tenía más o menos 15 años en la insititución. Con estos homenajes no me lo van a devolver”, puntualizó en su primera intervención.

Además, contó la historia y la forma en cómo su hijo logró ingresar a la Policía. ”Tengo cuatro hijos y él era el segundo. A veces había trabajo y a veces no entonces se presentó a la Policía y saco buen puntaje, pero no lo recibieron por problemas de salud. Luego hubo una convocatoria y lo llamaron por ese buen puntaje, entonces se hizo exámenes por medico particular e ingresó al curso”, relató.

Así mismo, mencionó que el subteniente Monroy era un hombre ejemplar, sobre todo con su madre, pues siempre estaba pendiente de ellos y de su familia; era padre y esposo.

Por otro lado, se refirió a los días previos al fallecimiento de su hijo, en onde contó que “yo hablé con él dos días antes de lo que pasó, me dijo que estaba en el Caquetá y que había acabado de entrar de unas vacaciones acumuladas que tenía”. También que pensaba “descansar porque nos tenía muy abandonados, hace un año que él no venia”.

Adicionalmente se refirió a lo que les dijo el presidente Gustavo Petro en el homenaje realizado a su hijo. “Que lo sentían bastante, que estaba de corazón con nosotros y que nos iba a compañar. Estaba ahí dándonos moral”.

A su vez, fue enfático al refierirse a lasa declaraciones del ministro de Interior Alfonso Prada, quien dijo que la situación había sido un cerco humanitario.

“ Imagínese un cerco humanitario con un muerto de por medio, eso no lo es, lo que es es violencia porque hubo un secuestro ”, puntualizó.

Finalmente mencionó que lo que harán ahora es “seguir su vida y acompar a su familia, que Dios me de vida para acompañarlos”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: