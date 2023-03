Francia Márquez propuso despenalizar uso de hoja de coca en territorios étnicos

En medio del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la vicepresidente Francia Márquez en su discurso solicitó que se despenalicé el uso de la hoja de coca en los territorios étnicos e indígenas del país.

“Llegó el momento de poner de manera sincera el debate de despenalizar el uso de la hoja de coca en los territorios étnicos e indígenas. Seguir criminalizando el uso de la hoja de coca no le va a permitir a Colombia el logro de la Paz Total. Porque sabemos que ha sido esa política criminal racial que nos tiene como pueblos sufriendo unas crisis humanitarias terribles”, dijo la alta funcionaria.

La alta funcionaria aseguró que el narcotráfico que genera violencia está haciendo tomar decisiones equivocadas a los jóvenes, “es el narcotráfico el que está generando los conflictos armados en los territorios étnicos, no es posible que jóvenes indígenas se estén suicidando como un escape a la guerra. La muerte no puede ser el camino que guíe a nuestra juventud. Jóvenes que por no ser reclutados deciden que el suicido y es el camino”.