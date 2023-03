Los hijos de Uribe no le reciben plata a traquetos: Hernán Cadavid a Pacto Histórico

En medio del escándalo que protagoniza el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, por los supuestos dineros de origen ilícito que habría recibido, la bancada del Pacto Histórico sigue rodeando al jefe de Estado, quien pidió investigar a su propio hijo.

En diálogo con La W, los representantes Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, debatieron sobre este capítulo que sacude la política colombiana.

Para Cadavid, la bancada de Gobierno equipara la situación con las polémicas protagonizadas por los hijos del expresidente Álvaro Uribe (Tomás y Jerónimo) en el caso de las zonas francas, episodios que, para él, no tienen punto de comparación.

“Hasta donde yo conozco, los hijos de Uribe no se han dedicado a la elección popular, se han dedicado a la empresa privada, no le reciben plata a traquetos ni viven como nuevos ricos. El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo determinaron que no hubo vulneración a la moralidad pública”, precisó el representante.

Asimismo, el congresista de oposición manifestó que, además de las cuotas que se habrían pedido a funcionarios del Gobierno, se debería indagar el presunto ingreso de dineros de la mafia a la campaña Petro Presidente.

“Aquí hay elementos mucho más graves que una simple solicitud de puestos, también tendrá que probarse de fondo y lo más importante: si esa plata de los aportes del narcotráfico o procedencia ilegal terminó financiando estructuras políticas de la campaña de Gustavo Petro en la Región Caribe”, señaló.

Por su parte, la congresista María Fernanda Carrascal, afirmó que el Pacto sí ha dado muestras de coherencia y que de ello habla que el propio presidente haya solicitado investigar las denuncias, pese a que salpicaran a miembros de su propia familia.

“Le digo a mi colega, el representante Hernán Cadavid, que él es legislador, no juez, y primero tiene que pasar esto por la justicia. Tiene que haber una investigación de fondo y tiene que haber un resultado a ver si hubo corrupción, tráfico de influencia, clientelismo”, dijo.

Finalmente, la congresista afirmó que sí consideran que el caso del expresidente Uribe con sus hijos fue “grave” porque no hubo la misma respuesta por parte del entonces presidente.

“Todos nosotros como proyecto político hemos hecho un comunicado respaldando al presidente, quien ha sido coherente y vehemente en su petición y es que a su hijo sí se le tiene que investigar, no como a los hijos de aquel expresidente que incluso salió una vez al público con ellos detrás regañados, diciendo que no había pasado nada y que ellos jamás se habían enriquecido ilícitamente, cuando era bastante evidente que había sucedido. En ese momento el expresidente Uribe jamás dijo “investiguen a mis hijos”, concluyó.