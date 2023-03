Polémica por videos de campesinos en formación militar y “patrullando” en motos

W Radio pudo conocer en primicia que inteligencia militar tiene en su poder varios videos que han circulado en las últimas horas, luego del secuestro y posterior liberación de cerca de 74 policías en zona de San Vicente del Caguán. En las imágenes que ya están en poder de las Fuerzas Militares se ve cómo el grupo de campesinos que secuestró a los uniformados realiza formaciones que realizan generalmente soldados.

Pero, además, en poder de las autoridades está otro video, en el que la Guardia Campesina realiza ‘patrullajes’ en motos. Por eso, se buscó establecer si las estructuras Jorge Briceño y Miller Perdomo de las disidencias de las Farc habrían apoyado y financiado el paro en el sector Los Pozos, movilizando más de 3.000 personas que protestaban contra incumplimientos del Gobierno Nacional en temas de inversión.

Testimonio policía secuestrado

Albeiro Carvajal fue uno de los policías secuestrados en el sector de Los Pozos. El patrullero, en diálogo con W Radio, contó que los enfrentamientos entre la Policía y los campesinos iniciaron desde muy temprano, pero, “pasaron las horas y todo iba creciendo, se solicitó apoyo porque nos estaba sobrepasando la situación y hacía las 6:30 de la mañana ya nos habían secuestrado a un compañero”, dijo.

Posteriormente, mencionó que “nos estaban atacando desde todos los puntos cardinales, eran muchos campesinos y a nosotros nos tocaba retroceder. Para las 8:00 de la mañana ya contábamos con el compañero asesinado, nos tuvimos que reunir y salvaguardar nuestras vidas”.

“Ya no teníamos casi gases para repeler los ataques y nos dijeron que si no entregábamos las otras cosas mataban a nuestros otros compañeros, entonces optamos por no pelear más, rendirnos y salvaguardar nuestras vidas y las de los otros patrulleros”, relató.

Finalmente, explicó que “nos quitaron todas las cosas: celulares, billetera, reloj. Nos pasearon por un caserío como si fuéramos un trofeo; como si fuéramos animales. Nos tiraron al piso y estuvimos hasta las 4:30 de la tarde; dijeron que nos iban a picar y que nos iban a tirar al río”, sentenció.