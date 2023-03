MinInterior sobre Nicolás Petro: “Jamás me ha entregado una hoja de vida”

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció acerca de las acusaciones en su contra sobre la supuesta entrega de cupos del Ministerio del Interior a Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro.

Prada aseguró que no ha tenido cercanía suficiente con el diputado y manifestó que lo conoció en la campaña electoral del actual presidente, por lo que “hasta hoy, mi relación ha sido únicamente en ese nivel: como un dirigente del Pacto Histórico del Atlántico”.

El portavoz del Gobierno aseguró que Petro Burgos era uno de los coordinadores de la campaña en este departamento: “Él trabajó allá en el entorno del departamento y me acompañó en distintas reuniones, escenarios, de manera que lo conocí desplegando esa actividad política”.

En esa línea, el ministro Prada aseguró que se ha reunido con el diputado Petro solo en dos ocasiones, en el año 2022. Además, aseguró que él nunca ha ofrecido los supuestos cupos ni Petro Burgos le ha entregado alguna hoja de vida.

Así lo explicó Prada: “(Nicolás Petro) jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona, jamás hemos hablado de cupos de nada porque en mi lenguaje no existe la palabra “cupos” en el Ministerio. Yo no entrego cupos, es una palabra completamente extraña en una conversación”.

Por eso, el ministro manifestó que es necesario definir a qué cupos se refería el diputado y si también se refería a él como ministro del Interior. Además, Prada indicó que, si fueron entregadas hojas de vida al Ministerio, esto tendrá que ser evaluado por recursos humanos.

Además, el ministro Prada reveló que el pasado 2 de febrero, en un consejo de ministros, el presidente Petro les solicitó que fueran más exigentes con los integrantes de su familia: “Terminando el consejo de ministros nos dio estricta orden a los ministros de Estado, a todos los miembros del gabinete, que tuviéramos un comportamiento doblemente estricto con su familia, que no aceptamos precisamente ningún tipo tráfico de influencias ni intermediación”.

Finalmente, el ministro manifestó que el presidente ha demostrado “su coherencia y la transparencia del Gobierno”.