‘El grito de las mariposas’: la serie sobre Minerva Mirabal, ¿cuál es su trasfondo?

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, sale a flote la historia de las hermanas Mirabal, quienes son conocidas a nivel mundial por ser un ícono en la lucha feminista, pues las tres (Minerva y de quien se trata principalmente la historia, junto a Patria y Maria Teresa) estando en vida se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, motivo por el cual las tres fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

Por este motivo, la ONU las tomó como ícono y fue por esto que declararon el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Y es que la historia de estas mujeres ha sido motivo para llevar a la pantalla grande sus vidas, como el caso de la serie ‘El grito de las mariposas’, que se basa en la vida de una de estas hermanas. Por lo anterior, su creador, el argentino Juan Pablo Buscarini, habló para los micrófonos de Contrarreloj para contar de donde salió su idea de crear esta serie.

“Sabía quién era y su tragedia, pero como en todos los proyectos, siempre debe haber algo casual y en este caso fue el 2018, yo me encuentro en Rosario, mi ciudad, con un pariente haciendo un tramite para colocarle ‘Hermanas Mirabal’ a una plazoleta, entonces yo le pregunto quiénes son, me cuenta y lo que yo no sabia es que para la ONU el 25 de noviembre es día universal contra la lucha contra la violencia de género debido a la tragedia de estas hermanas”, contó sobre de dónde nació la idea de crear esta serie.

Además, resaltó que apenas tuvo la idea “no tuvimos que esperar a que vinieran estadounidenses y le dieran otra trama a esto con otro idioma”, contó.

Por otro lado, la serie tienen un toque colombiana, pues fue grabada en este país. “Algunos dominicanos me van a odiar, pero en Colombia y en el caribe colombiano se dan las mejores condiciones en cuanto a preservación de historia; el Centro Histórico de Cartagena era más adaptable que el de Santo Domingo en República Dominicana. Es algo que lo sabemos los que estamos dentro de la producción y es el valor de una industria instalada”, refiriéndose a que Colombia ha tenido un bagaje amplio en la grabación de series y novelas de caracter histórico.

Finalmente mencionó que en Colombia “hay un estándar de técnicos locales que te ayuda a no llevar un ejército de gente, había gente colombiana y también de otros lados pero el grueso de la producción era colombiano”, sentenció.

