Actriz Juana Acosta llega a Cali y Bogotá con su espectáculo ‘El Perdón’

Juana Acosta, actriz colombo-española, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su visita a Colombia y la presentación de ‘El Perdón’, una obra con un trasfondo de violencia, en Cali y Bogotá.

“Inmensamente emocionada de estar en Colombia. Hemos hecho dos temporadas en el Teatro Bellas Artes. Para mí era muy importante cerrar esto en Cali y luego tener tres funciones en Bogotá porque voy a estar rodeada por toda mi familia, mis amigos, solo de pensarlo se me sube la emoción”, comentó.

Ante las diferencias con el público español, aclaró que no le ha hecho adaptaciones a la obra e incluso destacó que los colombianos conectan más por el contexto de la violencia en el país.

“No. El espectáculo se presentará tal cual se creó. Hay muchos momentos en los que se hace referencia a Cali. Ese día será como cerrar este círculo de lo que se ha convertido ‘El Perdón’ para mí”, aseguró.

“Todos hemos tenido que perdonar. El espectáculo conecta de una manera muy profunda, pero sí hay una densidad en el encuentro con el público. Lo mismo me pasó en el País Vasco porque ellos tienen el conflicto de ETA y tienen muchas víctimas”, agregó.

Destacó la emoción que tiene de estar ante sus compatriotas: “estoy con un nudo en el estómago, me da angustia que me vaya a superar la emoción”.

Finalmente, reveló que grabará una segunda película, por lo que viajará a Francia, y recibirá un homenaje en Cartagena.

“Me quedo al Festival de Cine de Cartagena en donde me harán un homenaje, a mi carrera. Luego regreso a España para el estreno de ‘Del otro lado del Jardín’, estreno en HBO, y posteriormente me voy a rodar mi otra película a Francia”, contó.