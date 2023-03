Visitas de SIC a clubes del FPC no son una investigación: presidente de La Equidad

Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las visitas que está adelantando la Superintendencia de Industria y Comercio a varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

A propósito, Zuluaga explicó que estas visitas no hacen parte de una investigación de la SIC, sino que es estudio de mercadeo.

“Lo que está haciendo la SuperIndustria es un estudio del mercado del fútbol femenino. Sí se ha visitado a la Federación y a la Dimayor a los que se les ha solicitado información. No hay ninguna queja porque no hay ningún indicio de que haya algo”, mencionó.

“Son protocolos muy rígidos que solamente tiene la SuperIndustria. Son visitas y quienes no la saben atender se pueden sentir perseguidos”, añadió.

Y es que uno de los temas de la visita de la SuperIndustria a los clubes es valorar el mercado del fútbol femenino en el país, por lo que desde La W se le preguntó a Zuluaga si las jugadoras de su equipo tienen contratos con todas las prestaciones de ley.

“Toda persona que se registre para jugar en el FPC debe tener un contrato que se rige por la ley colombiana y las normas de la Fifa”, afirmó.

No obstante, el presidente de La Equidad reveló que no hay varios aspectos definidos en el fútbol femenino: “no hay valoración de los derechos de formación de las mujeres, no hay derechos deportivos; lo único son los derechos federativos”.

Formato de descenso en el FPC

Sobre este tema, Zuluaga explicó lo que pasó en la asamblea de la Dimayor en la que se rechazó el descenso directo cada año: los dos últimos de la tabla de reclasificación.

“Esa propuesta fue colocada por nosotros hace siete años, desafortunadamente la democracia es así, pero lo llevaremos y seguiremos porque creemos que debe reformarse del fútbol colombiano. Hay dos tipos de promedio y la idea es que sean los dos últimos de la tabla los que desciendan”, concluyó.