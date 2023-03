Al Oído: No, Carolina Cruz, ni como hombres ni las cicatrices son horribles; empatía

No somos infalibles.

Arranquemos con unas palabras que causaron un inmenso revuelo en redes sociales, dejando un sinsabor y recordando el dolor de sus heridas a muchas mujeres.

El pasado 9 de marzo, la reconocida presentadora Carolina Cruz en medio del programa más visto en las mañanas de la televisión, lanzo una opinión que levantó ampollas.

Inicialmente, la empresaria y exreina mencionó que no está en contra de la extracción de prótesis mamarias, pero luego su opinión se transformó.

“Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como ‘fulanita’ empezó a hablar de este tema en redes, se haya vuelto una moda y todas empezaran a sacar citas médicas”, dijo la presentadora.

Para posteriormente, lanzar unas contundentes críticas mofándose de las mujeres que se realizan este procedimiento justificándose en que ‘tienen depresión’ diciendo: “Entonces que porque tiene depresión va y se saca las ‘puchecas’, queda como un hombre, plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma”, concluyó.

Lo primero que se debe decir es que en estas palabras no se encuentra la empatía; la presentadora dijo esto frente a un médico experto en explantación, el reconocido cirujano Alan Gónzalez, y de dos mujeres que se habían explantado, sin pensar en cómo sus palabras podrían tocarlas o herirlas, porque las palabras así como abrazan también pueden herir.

Cuando lo dijo, pensaba en tantas jóvenes que la ven, que la siguen y creen que necesitan una operación porque por eso valen, porque eso define su belleza, o incluso en tantas mujeres que a causa del cáncer hoy tienen una cicatriz.

No podemos quedarnos en juzgar lo que dijo la celebridad, seguro una mujer que irradia tanta luz no quiso herir y no ha notado lo que fueron esas palabras.

El desconocimiento hay que llenarlo de argumentos: la explantación mamaria y el motivo por el que muchas acudimos al quirófano está lejos de ser una moda, retirarse los implantes exige una profunda valentía, pero también es la solución para tratar diferentes enfermedades.

Y no, no Carolina, las mujeres planas no lucen como hombres y realmente la época de ‘sin tetas no hay paraíso’ pasó hace muchísimo, tener tetas grandes no hace más mujer a nadie. Esa cultura que tanto vendieron en los 90′s pasó. ¡Menos mal!

Cada mujer es única y es hermosa, las cicatrices que se tildan de horribles son rastros de la valentía que tenemos. Vernos al espejo todos los días no es fácil al principio, pero luego se irán invisibilizando, mirarnos al espejo también es la muestra de lo valientes que somos; y lejos de la vanidad, aprendemos amarlas.

¡Que vivan esas mujeres hermosas y con cuerpos perfectos! Es decir: todas

Sí, que vivan las planas y con “cicatrices horribles”, porque simplemente cada una de esas cicatrices puede ser lo que salvó su vida, lo que nos hace valientes. Por favor, más respeto, empatía y conocimiento. Especialmente por una regla de oro: de los cuerpos ajenos NO SE HABLA.

Lo más triste del caso no fue lo que dijo en el programa, es la soberbia con la que después de tantas críticas hace un video diciendo que no entendieron sus palabras justificándose.

Cierro diciendo que las cicatrices se curan, que muy seguramente Carolina no quiso decir lo que dijo y que ojalá lo comprenda sin ataques y desde el amor.

Entre nosotras no podemos seguir alimentando esas etiquetas. Ser femenina no lo define la talla del brasier, y unas tetas bien puestas significan tener mucha valentía, así que usted que me lee, salga con orgullo a lucirlas.