Niña colombiana de 11 años presentará en la Nasa su propio videojuego 

Salomé Valencia López, una niña de solo 11 años y quien vive en La Ceja, Antioquia, presentará en la Nasa su videojuego ‘Girls Power Game’, el cual creó con apoyo de las fundaciones She is y Con Cora, la fundación de Karol G.

En entrevista con W Fin de Semana, Valencia aseguró que “yo desarrollé un videojuego y ese fue mi proyecto final. Yo quería que fuera algo lúdico, por eso tiene tres propósitos, poner en práctica las clases que tuve con el Space Center, conocer las gestiones de las mujeres que han roto paradigmas y sobresalieron en la historia y motivar a los niños a que ellos cumplan sus sueños”.

Agregando que el videojuego consta de 3 niveles que están hechos en 3D.

“Mi interés era hacer algo que no fuera común, por eso hice un videojuego, me motivó a hacerlo un libro que se llama ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’, las historias de ellas me inspiraron a hacerlo y de ahí tuve algunas clases de programación en donde me enseñaron a hacer el videojuego”, explicó.

Sin embargo, la talentosa niña dijo que no se considera una experta en programación, pero con este videojuego ya dio su primer paso para conseguir su sueño.

Por otra parte, resaltó que sus papás y demás familiares la han apoyado en este sueño. Además, contó que ahora tendrá que tomar un curso de 4 meses y en agosto viajará a la NASA por cinco días para exponer su videojuego.

Escuche la entrevista completa a continuación: