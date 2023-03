Marko Zaror, el actor chileno que será el nuevo villano en ‘John Wick 4’

W Fin de Semana conversó con el actor chileno Marko Zaror, quien interpretará el nuevo villano en ‘John Wick 4′, sobre su papel y lo que significa esto para su carrera.

Según el actor de 44 años, “ha sido una larga espera para ver el resultado porque se esperaba que saliera hace un año, pero estoy muy contento porque no tengo palabras para expresar lo que significa para mí participar en esta producción”.

Asimismo, comentó que “estábamos en cuarentena y nosotros producimos en Chile una película que se llama ‘El puño del cóndor’, que se va a estrenar en Estados Unidos, y cuando me fui a Los Ángeles me llevé ese tráiler y se lo envié a un amigo que trabaja en la industria y eso me abrió la puerta a ‘John Wick 4′”.

De igual forma, indicó que “mi mamá fue una de las primeras cinturón negro en Chile en karate, estuvo en un templo budista en Perú haciendo servicios, entonces cuando nací estuve conectado, a través de ella, con las artes marciales”.

Agregando que “yo soy actor, pero soy artista marcial, yo hago mis peleas, mis coreografías de peleas, la preparación de una película para mí es como prepararme para unas olimpiadas”.

Cabe resaltar que Zaror asumirá un rol antagónico en la película bajo el papel de ‘Chidi’ y John Wick 4 tiene agendado su estreno para el 23 de marzo.

Escuche la entrevista completa a continuación: