Menores estarían siendo instrumentalizados para generar violencia en Bajo Cauca

En las últimas horas se volvieron a registrar bloqueos y enfrentamientos, en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquía, en el bajo Cauca antioqueño, en medio de las protestas que se registran desde hace más de dos semanas, por parte de mineros, asegura el Gobierno Nacional. Denuncian las autoridades que hombres encapuchados quemaron el peaje que queda ubicado en esa zona del país en la noche de este domingo.

Además, algunas personas, rompieron los tubos de agua, por lo que parte de Tarazá se encuentra sin servicio. En diálogo con W radio, el Alcalde del municipio Mario Sierra, explicó cuál es la situación que se registra, tras estas protestas: “es una situación muy difícil y compleja, ayer se colorearon tres días de vandalismo y violencia, por parte de unas personas que se hacen llamar manifestantes, han violentado el espacio público, el espacio municipal, hicieron lo mismo con el Palacio de Justicia y lograron activar bombas incendiarias.”

“Anoche quemaron el peaje y hubo daños en el acueducto, el sector más afectado es Villa de Lago, estamos esperando el reporte de Secretaría de Gobierno (…) en Tarazá había protestas pacíficas y todo el tema, no había enfrentamientos con la Fuerza pública, pero en los últimos tres días empezaron a presentarse, hemos hablado con las personas que están al frente de la protesta, ellos están en el coliseo, pero este grupo de personas no están participando de esos actos violentos.”

Por último, agregó el Alcalde que en las noches, “aparecen muchachos, menores de edad, en mayor número, son estas personas las que están actuando manera violenta, nosotros hemos podido evidenciar nos dicen que la mayoría son menores, entonces no podemos responsabilizar y decir que es el Clan del Gofo, no tenemos inteligencia que nos diga que es el grupo armado que está detrás de eso, no tenemos el conocimiento, aquí hay una situación difícil, tratar con estos jóvenes, hay que reconocer que no es suficiente el personal con el que contamos para atender esta situación.”