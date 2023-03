Al Oído: vicepresidenta, ¡respete a los colombianos! ¿De malas?

El nuevo ‘usted no sabe quién soy yo’.

En el último mes, la vicepresidenta ha sido criticada tras hacerse público que utiliza un helicóptero privado del Estado para transportarse a su casa, ubicada en el municipio de Dapa, Valle del Cauca, causando críticas.

Pero la cereza del pastel se conoció ayer, al escuchar la respuesta que dio Francia Márquez, en entrevista con Semana: “Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no, yo soy la vicepresidenta de este país, ¡de malas!”.

Además, prosiguió diciendo: “Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren, y que sea un juez el que determine si estoy haciendo algo ilegal o no. Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo. Seguiré usando el helicóptero”.

Arrogancia y más arrogancia de la vicepresidenta, quien contestó subiendo el tono de la conversación, actitud que ojalá tuviera para exigir que desde el mismo gobierno no apaguen su voz.

Señora vicepresidenta, usted no es incuestionable, y no, por favor entienda que no se le cuestiona ni por ser mujer, ni por ser negra, ni porque algún día en su vida haya sido pobre, mucho menos por no ser de la élite, según usted, porque le recuerdo que ahora es de la élite, se le cuestiona porque su cargo es público, porque fue elegida con voto popular y porque son recursos de los colombianos.

La respuesta de Márquez está lejos de representar algún cambio, contestó con la misma arrogancia, o tal vez más, de políticos tradicionales. Su falta de empatía es total y su humildad es poca.

Todos podemos entender las preocupaciones sobre su seguridad, pero salir con esas respuestas de “de malas” o “pueden llorar”, son irrespetuosas. ¡Respete a los colombianos!

¿Qué pasa con agenda social de la vicepresidenta?

La coequipera del presidente es de Suárez, Cauca, por lo que se esperaba que su presencia y protagonismo fuera enfocada a los diálogos por las tierras, pero mientras muchos aprovechan la invasión, otros se preguntan dónde está su representante, pues no se le ha visto acercarse a la comunidad.

Vicepresidenta, usted decía que hace 214 años no había un gobierno del pueblo y que sería ‘el gobierno de los ‘nadies’, pero resulta que los ‘nadies’ están desilusionados con su falta de respeto y empatía, pero más aún con ese discurso de víctima que no la deja escuchar.

Ojalá veamos un cambio en su actitud y comprenda que a los ciudadanos no se les dice ‘de malas’, y especialmente, ojalá tenga un cambio en su trabajo, porque sobre resultados, muy poco.

Como dicen por ahí, nadie es profeta en su propia tierra.