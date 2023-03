“Mostrar no me hace una mujer fácil”: Juliana Casali sobre su contenido en OnlyFans

La sexualidad es un tema que tiene alrededor suyo un sinfín de estigmas, prejuicios y tabús, que acaban generando debate en diferentes escenarios, sin embargo, siempre están los que enaltecen el libre desarrollo de su erotismo incluso por medio de redes sociales.

Así lo hemos podido ver por medio de la reconocida plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, página que en sus inicios fue creada con el objetivo de que las personas y figuras públicas compartieran contenidos para un grupo más cerrado de seguidores, pero que acabó convirtiéndose en el espacio perfecto para compartir publicaciones un poco ‘subidas de tono’, cobrando una mensualidad por la suscripción.

Hay un sinfín de famosos, artistas, actores, influenceadores y demás figuras del medio que han creado su perfil en esta plataforma, pues han encontrado allí una manera de dejar fluir su sensualidad y ganar dinero por esto.

Tal es el caso de una de las principales locutoras de Radioacktiva, la emisora rock de Colombia, Juliana Casali, quien pasó por los micrófonos de La W para hablar un poco de su perfil, recientemente creado en OnlyFans, los contenidos que allí comparte y el éxito que le ha traído en poco tiempo.

“Abrí OnlyFans hace muy poco y estoy disfrutándolo mucho, siempre tengo abierta la mente a hacer nuevas cosas. Estoy orgullosa de mi cuerpo, del erotismo de la mujer, y dije si me gusta tanto, por qué no subirlo a una plataforma donde más gente lo pueda ver y de paso ganar un dinero extra” expresó.

Acto seguido, se mencionaron algunos temas relacionados al contenido que ha compartido Casali, y hasta el punto que pretende llegar, pues allí se pueden encontrar desde contenidos que dejan mucho a la imaginación, hasta imágenes completamente explícitas.

“No aparezco totalmente desnuda en mi OnlyFans, pero si me animé a hacer topless. Se ve un poco de más y mucha transparencia, por ahora va en eso, no hay imágenes o videos con algo más fuerte por ahora, vamos a ver cómo va más adelante”, explicó la locutora, anunciando la posibilidad de compartir contenidos con un potencial sexual más elevado.

Finalmente se refirió contundentemente a los estigmas que existen sobre las mujeres que llevan a cabo estas acciones, como el abrirse un perfil en esta plataforma o aprovechar libremente su sexualidad.

“Siempre está el sesgo de quien te acusa diciendo cosas como ‘eso no lo hace una mujer de casa’. Personalmente, para mi esas son trabas mentales que tenemos que ir sacándonos. El hecho de que una mujer muestre o no muestre no la hace más o menos fácil que otras mujeres”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa: