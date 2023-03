Grupos criminales entregarán bienes completos: MinJusticia sobre ley de sometimiento

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló en La W acerca del proyecto de sometimiento a la justicia para bandas criminales, que quedó radicado ante el Senado de la República. En relación a la entrega de bienes de estos grupos delincuenciales, el ministro Osuna, señaló que deberán hacer una entrega completa de sus bienes:

“Estas estructuras y las personas que las integran entregarán sus bienes completos, y para saber que sean completos, pues vamos a verificar con nuestros sistemas de inteligencia, información que tiene Interpol, sobre los movimientos económicos, pero precisamente por eso creemos tener la capacidad suficiente para detectar, esos movimientos económicos y además pues ´la zanahoria y el garrote´, el hecho de que oculten un bien pues haría que estas personas perdieran los beneficios”, enfatizó Osuna.

El ministro además reaccionó a un audio del fiscal General en el que aseguró que no dejará que la norma pase: “Yo como fiscal general, no voy a dejar que pase esa norma, cómo así, que la oficina del alto comisionado para La Paz, tiene o se obliga dentro del proyecto, la Fiscalía entregarle toda la información judicial, información expedientes, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo, dónde quedó la separación de poderes, quiero recordarle al gobierno Nacional, que el Fiscal General hace parte de la Rama Judicial del poder público, subalterno del ejecutivo no soy”.

El ministro señaló que, el fiscal hizo nueve observaciones al texto original del proyecto de ley, donde estaba esa misma posible disposición y que: “tanto a sus intervenciones en el Consejo Nacional de Política Criminal nunca se refirió a eso, eso es de ayer, entonces esa norma, está en el proyecto original y en el de ayer”, dijo Osuna.

Ahora explica el ministro, cuál es el sentido de la norma, dice usted que hay unos acercamientos con una estructura, “esa estructura, a enlistado un rosario de delitos, y en la oficina del alto comisionado, para detectar los patrones criminales, le serviría tener la información que tiene la Fiscalía para saber si están o no diciendo la verdad”, indicó el ministro de Justicia.

Escuche la entrevista completa: